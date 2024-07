Bão đổ bộ Quảng Ninh, gây mưa diện rộng

Sau khoảng một giờ quét qua Quảng Ninh, 7h30 sáng nay bão Prapiroon suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa to ở 9 tỉnh thành, trong đó có Hà Nội.

Lúc 5h, bão Prapiroon áp sát bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng, mạnh cấp 8-9 (88 km/h), tức đã giảm hơn một cấp so với 19h hôm qua. Tâm bão quét qua đảo Bạch Long Vĩ gây gió bão mạnh cấp 10.

Cách đất liền khoảng 60 hải lý, đảo Cô Tô hứng gió bão mạnh cấp 10 từ đêm 22/7 đến rạng sáng nay đã suy giảm còn cấp 6. Chính quyền ghi nhận tàu chở xi măng nằm trong âu cảng và xuồng đậu ở bến khu 1, thị trấn Cô Tô bị đắm. Khoảng 50 cây ven đường bị quật đổ. Các lều lán ở bãi biển siêu vẹo.

Tại Cô Tô, hàng loạt cây đổ. Ảnh: Thu Báu

Nhiều khu vực như Hải Hà, Đầm Hà, Vân Đồng của Quảng Ninh, Cát Bà (Hải Phòng) mưa rất to từ 3h sáng. Thống kê của cơ quan khí tượng, Cát Bà mưa tới 215 mm, Vân Đồn 108 mm...

6h30, tâm bão Prapiroon vào Quảng Ninh với sức gió mạnh nhất 74 km/h, cấp 8, giật tăng hai cấp. Các huyện Hải Hà, Đầm Hà, TP Hạ Long, TP Móng Cái, TP Cẩm Phả gió giật mạnh, cây cối nghiêng ngả, mưa to từng đợt.

Tại TP Móng Cái, nơi đầu tiên hứng gió bão, đường phố vắng tanh, nhà dân, công sở hầu hết đóng cửa. Một số cây gãy đổ. Tại phường Tuần Châu, TP Hạ Long, chị Lê Thị Ánh Vân cho biết gió xoáy từng đợt, mưa tạt vào nhà rất mạnh, điện bị cắt. Người dân không dám ra đường vì sợ xanh, cột điện đổ.

Mưa to ở Tuần Châu, Quảng Ninh Tuần Châu đang mưa rất to. Video: Ánh Vân

TP Cẩm Phả mưa đặc biệt lớn, nước từ trên núi ào ào đổ xuống chia cắt quốc lộ 18 đoạn qua phường Quang Hanh. Các ngõ ngách, nhà dân hai bên đường đều bị nước tràn vào, có chỗ ngập sâu gần một mét. Người dân sáng nay phải nghỉ làm để kê đồ, tát nước.

Công an TP Cẩm Phả phối hợp với công an các phương bố trí lực lượng canh gác, cảnh báo người và phương tiện không đi vào vùng nước ngập. Phương tiện được hướng dẫn đi sang đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả ngập Nhà dân ở phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả bị ngập sâu. Video: Nhật Mai

7h, Quảng Ninh mưa rất to. Dọc đường bờ biển Quảng Ninh có 8 trạm đo mưa đều ghi nhận lượng mưa trong 12 giờ qua đã vượt 130 mm, riêng TP Cẩm Phả vượt 150 mm. Mưa tập trung từ 3h đến 7h. Hàng loạt cây xanh, biển quảng cáo ở TP Hạ Long bị giật đổ.

Nằm sát Quảng Ninh, TP Hải Phòng cũng hứng chịu gió bão cấp 6-7, mưa to. Riêng đảo Cát Bà mưa to liên tục từ đêm qua với tổng lượng 280 mm. Một số cây ở trung tâm thành phố bị gãy cành, bật gốc. Trên đường Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, cây phượng khoảng 10 năm tuổi đổ đè lên ôtô, may mắn không gây thiệt hại về người.

Cây đổ vào ôtô trên đường Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân

7h30, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia thông báo bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đang ở trên đất liền Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới là 61 km/h, cấp 7. Dự báo, những giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc và tiếp tục suy yếu.

Từ 7h30 đến 9h, áp thấp nhiệt đới vẫn trên đất liền Quảng Ninh, gây mưa cho 9 tỉnh thành miền Bắc gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Hòa Bình và Thủ đô Hà Nội.

Phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh xuất hiện nhiều điểm ngập trên trục đường chính Hoàng Hoa Thám, quốc lộ 18. Nhà chức trách đã căng dây cấm phương tiện qua các điểm này.

Trung tâm TP Bắc Giang bị ngập sâu 50 cm. Ảnh: Bắc Giang New

Nằm sát với Quảng Ninh, Bắc Giang sáng nay mưa to, gió mạnh cấp 6. Hàng loạt tuyến đường ở TP Bắc Giang bị ngập sâu 50 cm.

Tại Hà Nội, mưa to từ 7h kéo dài đến 9h vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Mưa đúng vào thời điểm người dân đi làm khiến vành đai 3 trên cao, các tuyến hướng tâm như Nguyễn Trãi, Tố Hữu, Trường Chinh, Lê Duẩn hay phố nội đô như Láng, Cầu Giấy đều ùn tắc.

Đường vành đai 3 cả trên cao và dưới thấp đều bị ùn tắc. Ảnh: Việt An

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 10h, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng, duy trì cấp 6 (39-49 km/h). Di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 5-10 km/h, dự báo chiều nay áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng thấp ở trên các tỉnh Đông Bắc Bộ.

Từ chiều nay đến hết ngày 24/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to. Cụ thể Hà Nội, các tỉnh Đông Bắc Bộ và Thanh Hoa mưa 60-120 mm, có nơi trên 250 mm. Tây Bắc Bộ và Nghệ An mưa 50-100 mm, có nơi trên 200 mm.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới lúc 10h sáng nay. Ảnh: NCHMF

Prapiroon là cơn bão thứ hai ở Biển Đông trong năm nay. Thông thường bão hình thành trên Biển Đông không mạnh, khi vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) vào vịnh Bắc Bộ có xu hướng giảm cấp do vừa ma sát với đảo và vịnh Bắc Bộ không rộng, khó tiếp thêm năng lượng để bão mạnh lên.

Tuy nhiên, từ đêm 21/7 đến sáng 22/7, bão Prapiroon mạnh lên cấp 9 (88 km/h), khi vượt qua đảo Hải Nam xuống vịnh Bắc Bộ lại tăng lên cấp 10 (102 km/h). Các đài ban đầu nhận định bão chỉ đi sượt qua Móng Cái rồi tiến sâu vào Quảng Tây (Trung Quốc), nhưng thực tế bão chếch tây nhiều hơn, vào Quảng Ninh.

Đường đi của bão Prapiroon Đường đi của bão Prapiroon. Đồ họa: Đỗ Nam

Việc Prapiroon mạnh cấp 8 vào Quảng Ninh đã chấm dứt chuỗi 698 ngày Việt Nam không bị ảnh hưởng trực tiếp của bão. Cơn bão gần nhất là Maon mạnh cấp 8, giật cấp 10 đổ bộ khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh và Trung Quốc.

Gia Chính - Lê Tân