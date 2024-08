Miền Bắc mưa lớn đến ngày 25/8

Đợt mưa lớn ở miền Bắc dự kiến kéo dài đến sáng 25/8 do xuất hiện thêm hình thái thời tiết mới, có thể gây ngập cục bộ cho một số tỉnh thành.

Ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ ngày 18/8 miền Bắc bắt đầu mưa giông, dự báo kéo dài 4 ngày. Tuy nhiên, đến nay mưa đã đến ngày thứ năm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lượng mưa từ 19h hôm qua đến 9h hôm nay ở miền Bắc phổ biến 50-100 mm, một số nơi lớn hơn như Đồng Quang (Thái Nguyên) gần 220 mm, Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) 195 mm. Hoài Đức mưa 193 mm, vượt giá trị lịch sử ghi nhận tháng 8/2022 là 3 mm.

Miền Bắc mưa lớn hết ngày 24/8 Ông Nguyễn Văn Hưởng nói về đợt mưa đang diễn ra. Video: G.C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, giải thích mưa kéo dài hơn dự báo do xuất hiện thêm hình thái mới là xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên độ cao 5.000 m và gió đông nam ẩm của khối không khí biển lấn từ phía đông vào.

Dự báo, từ chiều nay đến sáng chủ nhật (25/8), hai hình thái trên duy trì gây mưa lớn ở miền Bắc với lượng phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 200 mm, có thể gây ngập lụt ở vùng trũng thấp, sạt lở đất ở vùng núi.

"Từ chiều 25/8, mưa giảm dần đến cuối tháng 8. Tháng 9 vẫn là chính vụ mùa mưa miền Bắc nên vẫn có thể xảy ra mưa lớn", ông Hưởng nói.

Trung tâm TP Thái Nguyên ngập sáng 23/8. Ảnh: Trần Minh Hà

Cơ quan khí tượng dự báo một tháng tới nhiệt độ trung bình cả nước cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng miền Bắc cao hơn 5-15%.

Từ đêm qua đến sáng nay Thái Nguyên, Hà Nội mưa to khiến nhiều tuyến phố ngập 30-60 cm, cuốn trôi nhiều ôtô, xe máy. Trưa nay, một thanh niên đi xe máy qua ngầm tràn đã được căng dây cảnh báo ở xã Tân Cương, TP Thái Nguyên thì bị nước cuốn trôi mất tích.

Mưa lũ còn làm một người chết ở Tuyên Quang, gần 50 nhà bị sập, hư hại do sạt lở đất, 16 tuyến giao thông bị cuốn trôi, sạt lở.

Gia Chính