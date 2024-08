Miền Bắc mưa giông 4 ngày tới

Sau ít ngày nắng nóng, miền Bắc sẽ mưa giông diện rộng từ đêm nay đến hết ngày 22/8, chủ yếu về đêm và sáng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết rãnh áp thấp có trục đi qua miền Bắc đang hoạt động mạnh nên sẽ gây mưa ở khu vực này. Tâm mưa sẽ vào ngày 20-21/8 ở trung du và vùng núi phía Bắc. Từ ngày 23/8, rãnh áp thấp suy yếu, miền Bắc giảm mưa, trời chuyển nắng.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo hai ngày đầu tuần Hà Nội 26-34 độ C, từ thứ tư nhiệt độ cao nhất giảm xuống 31-32 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) tuần tới dao động 17-25 độ C.

Mưa gây ngập ở trung tâm Hà Nội ngày 13/8. Ảnh: Giang Huy

Miền Trung khu vực Nghệ An - Ninh Thuận ngày 19-22/8 xảy ra nắng nóng 35-37 độ, cục bộ có nơi trên 38 độ C. Từ ngày 23/8, vùng áp thấp phía tây có xu hướng hoạt động mạnh thêm nên vùng nắng nóng mở rộng ra tới Thanh Hóa với nhiệt độ cao nhất ngày 36-38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên hai ngày tới gió mùa tây nam suy yếu nên ít mưa, ngày nắng. Nền nhiệt cao nhất ở Tây Nguyên 31-33 độ; Nam Bộ 33-35 độ C. Từ ngày 21 đến 25/8, gió mùa tây nam hoạt động trở lại, nhưng cường độ trung bình nên hai khu vực trên mưa giông rải rác, tập trung về chiều tối, ít khả năng mưa to. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên 29-32 độ, Nam Bộ 32-35 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo nhiệt độ trung bình cả nước một tháng tới phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C, riêng Trung Trung Bộ có nơi cao hơn một độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tổng lượng mưa xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Gia Chính