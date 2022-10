Miền Bắc giữa tuần đón không khí lạnh

Đợt không khí lạnh tăng cường sẽ khiến miền Bắc mưa trong khoảng hai ngày, nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng là 23 độ C.

Hai ngày qua, miền Bắc tạnh ráo, trời nắng do không khí lạnh bắt đầu suy yếu. Nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội 14h hôm nay là 34 độ, thấp nhất 22 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, hình thái thời tiết trên duy trì ở miền Bắc hết ngày mai. Đến ngày 25/10, đợt không khí lạnh tăng cường cùng với ảnh hưởng của gió đông khiến Đông Bắc Bộ sẽ mưa trở lại trong hai ngày. Từ ngày 27/10, miền Bắc lại tạnh ráo.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, thứ hai Hà Nội 23-32 độ, sang thứ ba ban ngày giảm xuống còn 26 độ C. Sau đó nền nhiệt tăng trở lại, khoảng 21-33 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) tuần tới dao động 13-21 độ C.

Miền Trung từ Thanh Hóa vào đến Phú Yên từ đêm mai đến hết ngày 26/10 chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường cùng tác động của gió đông trên độ cao 1.500-5.000 m nên có sẽ mưa diện rộng.

Dự báo tổng lượng mưa trong hai ngày 25-26/10 ở khu vực này phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 200 mm. Từ ngày 27/10, không khí lạnh và gió đông yếu dần, miền Trung giảm mưa.

Nam Bộ và Tây Nguyên các ngày 26-27/10 khả năng xuất hiện mưa rào và giông. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên khoảng 28-31 độ, Nam Bộ 32-33 độ C.

Ngoài ra, tuần tới Nam Bộ sẽ xuất hiện triều cường. Mực nước lớn nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 4,2-4,3 m vào ngày 26- 27/10, xuất hiện lúc 1-3h và 14-16h. Do ảnh hưởng của triều cường, ven biển Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng tại vùng trũng thấp, ven sông và vùng ngoài đê bao.

Trên Biển Đông, lúc 17h, áp thấp nhiệt đới tương tác với không khí lạnh đã suy yếu thành vùng áp thấp, những giờ tới sẽ tan.

Gia Chính