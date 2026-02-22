Midu diện loạt áo bà ba đón Tết

Ngày 20/2, Midu về quê chồng ở Tây Nam Bộ để chúc Tết người thân. Cô diện áo bà ba, xách túi cói khi chụp ảnh cùng ông xã - doanh nhân Minh Đạt - giữa cánh đồng lúa.
Kết hôn hai năm qua, Tết nào Midu cũng về thăm hỏi bà con nhà bên chồng. Cô nói thích không khí trong lành, yên bình của vùng quê vào những ngày đầu năm mới.
Midu, Minh Đạt quay video vui nhộn trên đường làng.
Họ tổ chức đám cưới hồi tháng 6/2024 ở TP HCM. Minh Đạt kém Midu một tuổi, sinh ra trong gia đình nổi tiếng về ngành nhựa, sở hữu một tập đoàn lớn. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tại Mỹ, anh về nước làm việc.
Lúc ở nhà, cô chọn áo bà ba cách điệu, gam màu tươi tắn như hồng, tím, chất liệu lụa, thêu nổi phần họa tiết hoặc đính hoa.
Midu trang điểm phong cách "kẹo ngọt", đeo bờm cài đầu.
Theo người đẹp, trang phục tạo cảm giác thoải mái, mang nét truyền thống phù hợp ngày Tết.
Ở tuổi 37, Midu được khán giả khen có sắc vóc tươi trẻ. Người đẹp vẫn thường chọn đóng vai nữ sinh hay các dự án đề tài thanh xuân.
Midu cắm hoa, trang trí nhà cửa đón Tết.
Ngoài áo bà ba, cô yêu thích áo dài. Trong ngày mùng 1 Tết, diễn viên mặc áo dài gấm đồng điệu với chồng. Cô xách túi Hermes hơn 600 triệu đồng, kết hợp dây treo hình ngựa - linh vật năm Bính Ngọ.
Midu và chồng tạo dáng, nhảy trên phố.
Midu quê TP HCM, được khán giả biết đến qua các phim Thiên thần áo trắng, Thiên mệnh anh hùng, 4 năm, 2 chàng, một tình yêu, Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp, Mẹ chồng. Ngoài diễn xuất, cô còn là giảng viên, doanh nhân. Năm 2025, cô lấn sân sản xuất phim qua dự án 1314 - Đợi em ở ngày cũ.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp