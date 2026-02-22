Midu diện loạt áo bà ba đón Tết

Ngày 20/2, Midu về quê chồng ở Tây Nam Bộ để chúc Tết người thân. Cô diện áo bà ba, xách túi cói khi chụp ảnh cùng ông xã - doanh nhân Minh Đạt - giữa cánh đồng lúa.

Kết hôn hai năm qua, Tết nào Midu cũng về thăm hỏi bà con nhà bên chồng. Cô nói thích không khí trong lành, yên bình của vùng quê vào những ngày đầu năm mới.