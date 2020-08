Microsoft đối mặt thách thức kỹ thuật khi mua TikTok

Nếu mua TikTok, Microsoft phải giải quyết những vấn đề kỹ thuật phức tạp khi chuyển khối dữ liệu khổng lồ của ứng dụng này sang hệ thống của họ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra thời hạn từ ngày 15/9, TikTok phải chấm dứt hoạt động tại Mỹ, trừ khi được Microsoft hoặc một công ty Mỹ nào đó mua lại. Theo CNBC, ByteDance và Microsoft vẫn chưa đi tới thỏa thuận cuối cùng, nhưng giá trị của thương vụ có thể từ 10 tỷ đến 30 tỷ USD. Hãng phần mềm Mỹ đặt mục tiêu đưa mã nguồn của TikTok từ Trung Quốc sang Mỹ trong vòng một năm.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, quá trình chuyển đổi này có thể lâu hơn thế, thử thách lòng kiên nhẫn của chính quyền Trump cũng như đòi hỏi nỗ lực lớn từ phía Microsoft.

Về mặt chức năng và kỹ thuật, TikTok giống với Douyin - ứng dụng video cũng của ByteDance nhưng chỉ hoạt động ở Trung Quốc. Theo Reuters, từ vài tháng trước, khi Mỹ tiến hành các cuộc điều tra, TikTok đã dần chuyển nguồn lực kỹ thuật ra khỏi Trung Quốc nhằm chứng minh họ không liên quan đến chính quyền Bắc Kinh như cáo buộc của Mỹ.

Trong khi mã nguồn ứng dụng TikTok được viết tách biệt với Douyin, cả hai vẫn dùng chung mã máy chủ. Server code cung cấp chức năng cơ bản của ứng dụng như lưu trữ dữ liệu, thuật toán quản lý, đề xuất nội dung cũng như quản lý hồ sơ người dùng.

TikTok và Douyin chia sẻ chung nhiều tài nguyên của ByteDance. Ảnh: Reuters.

Chuyên gia an ninh mạng Ryan Speers tại River Loop Security nhận định, để đảm bảo TikTok không bị gián đoạn dịch vụ, Microsoft sẽ vẫn phải phụ thuộc vào mã nguồn của Bytedance trong quá trình đánh giá và chuyển đổi tới một cơ sở hạ tầng đầu cuối mới để phục vụ người dùng. Sự phụ thuộc kéo dài về mặt kỹ thuật như vậy của doanh nghiệp Mỹ vào công ty Trung Quốc, sau khi thương vụ đã hoàn tất, nhìn chung khó chấp nhận đối với Uỷ ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS).

Microsoft xác nhận đang đàm phán mua lại TikTok tại các thị trường Mỹ, Canada, Australia và New Zealand. Tuy nhiên, một thách thức lớn khác của Microsoft là làm sao có chuyển đổi được công thức bí mật của TikTok, khiến người dùng không rời mắt khỏi màn hình. Thông qua tính năng For You, TikTok giữ chân người dùng khi liên tục đề xuất video tiếp theo dựa trên việc phân tích hành vi và thói quen xem nội dung của họ.

Theo hai nguồn tin của Reuters, thuật toán đề xuất nội dung này của TikTok lại phụ thuộc vào Douyin. Nhưng quan trọng hơn chính là thông tin về người dùng.

"Thuật toán sẽ chẳng là gì nếu không có dữ liệu", Jim DuBois, cựu Giám đốc thông tin của Microsoft, nhận định. "Chia tách dữ liệu của từng quốc gia cụ thể là công việc khó nhằn".

Có nghĩa, không chỉ phải chuyển đổi kỹ thuật từ ByteDance, Microsoft còn phải chia tách dữ liệu người dùng TikTok tại các thị trường Mỹ, Canada, Australia và New Zealand khỏi các khu vực khác, làm tăng thêm độ khó vì khối lượng dữ liệu liên quan.

TikTok cho biết dữ liệu người dùng của họ được lưu trữ ở Mỹ và được sao lưu dự phòng tại Singapore.

Minh Minh (theo Reuters)