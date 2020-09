Mickelson vỡ trận ngay vòng đầu US Open

Đánh 79 gậy trên sân par70 ở vòng đầu US Open 2020 hôm 17/9, Phil Mickelson nguy cơ bị cắt loại ở sự kiện major duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu.

"Tôi không biết nói gì trong một ngày đầy thất vọng như thế này. Phát bóng tồi, gạt bóng kém. Thiết lập kỹ thuật của sân quá đỉnh. Đầu vòng, tôi đã nghĩ mình có cơ hội đánh âm sâu, nhưng cuối cùng thật kinh khủng", Mickelson nói về phong độ cá nhân sau vòng mở màn major do Hiệp hội Golf Mỹ (USA) tổ chức. Sự kiện diễn ra trên sân Tây Winged Foot, New York từ ngày 17/9 đến 20/9.

Phil Mickelson phát bóng trên hố 3 par-3 sân Tây Winged Foot hôm 17/9. Ảnh: USGA

Mickelson, trên thực tế, nhập cuộc sáng lạn với birdie ở cả hai hố đầu vòng. Nhưng từ hố 3 đến hố 9, ông vướng bốn bogey. Còn nửa vòng sau, danh thủ Mỹ vỡ trận, chỉ giữ được ba điểm par, còn lại toàn bogey hoặc tệ hơn. Trong những lần mất điểm, có cả bogey hố 18 - nơi Mickelson từng vuột cơ hội thắng US Open 2006 cũng trên sân Tây Winged Foot.

Tính cả vòng hôm 17/9, Mickelson phát bình quân 345 yard - thông số đáng khích lệ với một golfer ở tuổi 50, nhưng chỉ trúng hai trong 14 fairway. Nhờ giỏi dùng gậy sắt và xử lý bóng tầm gần, ông giữ được tỷ lệ lên green theo chuẩn ở 11 trong 18 hố. Độ chính xác trong cú đánh đầu hố của Mickelson hôm qua tương tự khi ông đánh vòng cuối US Open 2006 trên cùng chiến địa.

Trước giải năm nay, Mickelson đã tăng độ bổng mặt gậy driver, khẳng định sẽ dùng gậy gỗ số 3 nhiều hơn, không siết tay quá trớn trong cú swing để cải thiện hiệu quả phát bóng. Dù vậy, các thống kê kỹ thuật phản ánh ngược lại.

Thừa chín gậy sau 18 hố đầu, Mickelson thuộc nhóm T142, áp chót đoàn tranh danh hiệu gồm 144 người. Ông chỉ hơn một bậc so với Lukas Michel ở cuối bảng với điểm +10. Trong khi đó, Justin Thomas chiếm đỉnh bảng ở điểm -5, còn hai vị trí liền kề phía sau với cách biệt một gậy giảm dần là T2 của Patrick Reed, Thomas Pieters và Matthew Wolff, T5 gồm Rory McIlroy, Lee Westwood và Louis Oosthuizen.

Theo phân tích của PGA Tour, top 60 hoặc cùng vị trí này mới được vé đấu cuối tuần. Và chiếu theo cục diện khi hết vòng đầu, vạch cắt loại dự kiến ở điểm +4. Còn biểu đồ của Ban tổ chức giải thì dự báo khả năng vượt vạch cắt loại của Mickelson đang ở sát đáy.

Hiện tại, vạch cắt ước tính rơi vào nhóm T92 với 17 đấu thủ, có cả ĐKVĐ Gary Woodland, trong khi nhóm T71 gồm 21 người ở điểm +3. Trên nhóm này một bậc là T57 đạt +2. Như thế, nếu ghi bảng điểm 65 gậy ở vòng hai, Mickelson vẫn chưa chắc đi tiếp. Và vậy, ông cần tiết kiệm nhiều gậy nhất có thể.

"Tôi dương chín gậy rồi, nên vòng sau sẽ cố mà đánh tốt nhất có thể, bằng tâm trạng thư giãn", Mickelson nói trên Golf Channel về khả năng đảo ngược tình thế ở vòng hai hôm nay 18/9.

Mickelson từng đánh 79 gậy vòng đầu PGA Championship 2017, 81 gậy vòng áp chót US Open 2018. Trong bộ tứ major truyền thống, Mickelson ba lần đoạt Masters, ẵm một PGA Championship, một lần thắng The Open Championship và chỉ còn thiếu US Open. Nhưng trong 28 năm đấu chuyên nghiệp, US Open chính là nỗi ám ảnh của ông, với sáu lần cán đích thứ hai - thống kê khiến Mickelson nổi tiếng với biệt danh "vua về nhì".

Quốc Huy tổng hợp