Michelin gợi ý cách thưởng thức bánh xèo Việt Nam

Các chuyên gia Michelin Guide hướng dẫn thực khách cuốn bánh xèo với rau thơm và chấm nước mắm chua ngọt để cảm nhận hương vị, độ giòn rụm của món ăn.

Từ "bánh" dành để nói về nhiều món ăn khác nhau ở Việt Nam. Một số người thường nghĩ ngay đến bánh mì với lớp vỏ giòn rụm, nhiều nhân, trong khi một vài người khác có thể nói về bánh cuốn, loại bánh tráng bằng bột gạo, nhân thịt hay tôm và cuốn tròn. "Bánh" cũng có thể là bánh chưng, món ăn truyền thống được dùng trong dịp Tết.

"Nhưng trong số đó, có một món nổi bật hơn cả, đó là bánh xèo. Chiếc bánh có vỏ giòn rụm, kích thước khác nhau tùy theo từng vùng miền", Michelin Guide viết.

Bánh xèo miền Nam. Ảnh: Michelin Guide

Bánh xèo có nguồn gốc từ miền Trung, ban đầu là loại bánh mỏng làm từ bột gạo, được đổ trên chảo nóng với lửa lớn. Tên gọi có nghĩa là "chiếc bánh xèo xèo", từ âm thanh phát ra khi bột bánh đổ vào chảo. Thông thường bánh có nhân tôm và giá đỗ. Khi ăn, thực khách cuốn cùng bánh tráng và chấm với nước mắm pha chua ngọt có chanh (hoặc giấm), đường, tỏi và ớt.

Nguyễn Huy Hoàng, đầu bếp và điều hành nhà hàng Bánh Xèo 46A (TP HCM), cho biết anh luôn cố gắng hướng dẫn những vị khách nước ngoài hoặc những khách Việt lần đầu thưởng thức món này, chưa biết cách ăn. Tuy nhiên, anh cũng nói rằng mọi người hoàn toàn có thể ăn theo bất cứ cách nào, miễn là họ thấy thoải mái và tận hưởng hết hương vị.

Hoàng sử dụng một loại chảo nhôm đặc biệt để đảm bảo bánh luôn mỏng và giòn. Món ăn được làm mới và nóng ngay khi khách gọi. Nhà hàng chỉ tập trung vào một loại bánh, với nhân tôm, thịt heo và giá đỗ.

Bánh xèo có thể thưởng thức quanh năm, dù thường ngon nhất vào những tháng mùa thu và mùa đông khi thời tiết mát mẻ, bánh giữ được độ giòn lâu. Bánh xèo cũng tươi và ngon nhất khi bột được đổ và chế biến ngay sau khi khách gọi.

Ở mỗi vùng, do điều kiện khí hậu khác nhau nên đặc trưng và sắc thái của bánh xèo cũng khác nhau. Các loại rau theo mùa của từng vùng cũng góp phần tạo nên hương vị riêng của món ăn.

"Chúng tôi phục vụ cả cải bẹ xanh để tạo vị cay nhẹ. Nước chấm cũng rất đơn giản, chỉ gồm giấm, nước mắm và đường, không có tỏi", Hoàng nói.

Bánh xèo miền Trung thường có kích thước nhỏ hơn miền Nam. Ảnh: Michelin Guide

Michelin Guide giới thiệu một số quán ăn trong Cẩm nang có món bánh xèo được đánh giá cao ở ba miền gồm Dương's (Ngõ Huyện, Hà Nội), Bánh Xèo 76 (phố Lê Văn Hưu, Đà Nẵng), Bánh Xèo 46A (phố Đinh Công Tráng, TP HCM).

Ẩn mình trong con ngõ nhỏ, biển hiệu cũng đơn giản, nhưng vẫn dễ tìm, Duong's (Ngõ Huyện) gồm hai tầng với nội thất gỗ và ánh sáng dịu nhẹ, tạo nên không gian ăn uống ấm cúng và dễ chịu cho thực khách. Bánh xèo ở đây giòn, có hình bán nguyệt, được phục vụ kèm các loại rau thơm tươi và nước chấm. Nhà hàng gợi ý thực khách thưởng thức bằng tay, để mang lại cảm giác tươi mới và nhiều lớp kết cấu thú vị khi cắn.

Nếu hương thơm của thịt nướng than hoa ngay trước cửa chưa đủ khiến bạn bước vào nhà hàng nhỏ Bánh Xèo 76 ở Đà Nẵng, việc thưởng thức món ăn sẽ là câu trả lời thuyết phục. Bánh được làm từ bột ngô, mỏng, giòn và có màu vàng ruộm, ngon nhất khi thưởng thức lúc còn nóng.

Với Bánh Xèo 46A, thực khách nên đến sớm vì khá đông khách. Nhà hàng lâu đời có không gian ngoài trời bên cạnh khu bếp mở luôn mang đến trải nghiệm ẩm thực khác biệt. Những chiếc bánh xèo đặc trưng với nhân giá đỗ, thịt lợn và tôm, đã chinh phục thực khách suốt hơn bảy thập kỷ.

Tâm Anh (theo Michelin Guide)