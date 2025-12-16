Michelin gợi ý 6 món tráng miệng Việt

Trong khi phở và bánh mì đã nổi tiếng toàn cầu, các món tráng miệng Việt Nam vẫn là "bí mật ẩm thực được giữ kín", theo đánh giá của các chuyên gia Michelin.

Cẩm nang ẩm thực danh tiếng gợi ý 6 món tráng miệng kèm địa chỉ tại Việt Nam. Các món ăn này được nhận định là bức tranh phản ánh văn hóa địa phương đa dạng, kết hợp giữa vị ngọt béo miền Nam, nét tinh tế miền Bắc và ảnh hưởng của ẩm thực Trung Hoa, Pháp.

Thế giới chè

Các loại chè Việt Nam. Ảnh: Michelin Guide

Chè Việt phong phú với nhiều biến tấu dựa trên nguyên liệu đặc trưng từng vùng miền. Ngoài các loại đậu, ngũ cốc hay trái cây quen thuộc, thực khách có thể bắt gặp những món mang tính mùa vụ như chè sắn nóng miền Bắc hay đặc sản chè heo quay xứ Huế.

Trong đó, chè bưởi được ví là "viên ngọc quý", nhờ cách tận dụng sáng tạo phần cùi trắng của vỏ quả. Nguyên liệu được sơ chế kỹ bằng nước muối khử đắng, cắt miếng rồi áo bột năng, đường nhằm giữ độ giòn dai. Thành phẩm nấu cùng đậu xanh, nước cốt dừa tạo nên món tráng miệng thanh mát.

Địa chỉ: Chè Hoa Túc, phường Bến Nghé, TP HCM.

Kem chuối

Kem chuối là món tráng miệng dân dã, gắn liền với ký ức nhiều người Việt. Nguyên liệu chính gồm chuối tươi, nước cốt dừa, dừa nạo và đậu phộng rang.

Quy trình chế biến gồm nấu sữa dừa với bột năng, đường và để nguội. Chuối lột vỏ, cắt đôi hoặc ép dẹp, xếp vào khuôn rồi phủ sốt, rắc thêm đậu phộng, dừa sợi để tăng vị béo, bùi. Món ăn hoàn thiện sau khi cấp đông thành kem chuối đá, mang hương vị giải nhiệt miền nhiệt đới.

Địa chỉ: Quán Mặn Mòi, phường Thảo Điền, TP HCM.

Bánh bò nướng

Bánh bò nướng có biến tấu. Ảnh: Little Bear

Bánh bò nướng có nguồn gốc từ Trung Quốc, được người Việt biến tấu phù hợp khẩu vị và trở thành món tráng miệng quen thuộc tại miền Nam. Nguyên liệu chính gồm bột gạo, đường, men nở và nước cốt dừa, tạo nên độ béo ngậy cùng kết cấu rễ tre xốp mềm đặc trưng.

Đầu bếp Duy Nguyễn của Little Bear nhận định món bánh này có tiềm năng vươn ra quốc tế khi kết hợp cùng kem hay cà phê mà vẫn giữ được bản sắc. Anh từng thử nghiệm nướng bánh quét bơ nâu, hoặc dùng kèm cà phê lạnh và lòng đỏ trứng. "Món ăn đơn giản nhưng rất hợp", nam đầu bếp chia sẻ.

Địa chỉ: Quán Little Bear, phường Thảo Điền, TP HCM.

Bánh flan cà phê

Bánh flan lấy cảm hứng từ crème caramel của Pháp, du nhập vào Việt Nam và được bản địa hóa bằng phương pháp hấp chín thay vì nướng. Nguyên liệu chính gồm trứng, sữa và đường thắng (caramen).

Để đạt kết cấu mềm mịn, người làm thường cân đối tỷ lệ lòng đỏ và loại bớt lòng trắng trứng. Điểm đặc biệt của phiên bản Việt là lớp cà phê đen rưới lên trên khi thưởng thức. Vị đắng nhẹ giúp cân bằng độ ngọt, béo ngậy của trứng sữa.

Địa chỉ: Quán Vietnam House, phường Bến Nghé, TP HCM.

Chè khúc bạch

Món giải khát hiện đại này là biến tấu của đậu hũ hạnh nhân, được cho là bắt nguồn từ cộng đồng người Hoa tại TP HCM. Khác với đậu hũ truyền thống làm từ đậu nành, thạch trong chè khúc bạch có kết cấu mềm dai nhẹ và độ béo ngậy từ sữa tươi. Khi đông lại, thạch được cắt thành hình lập phương như bàn cờ, mỗi miếng mang chút hương phô mai. "Miếng ngon nhất bề mặt mịn và độ đàn hồi nhẹ", đầu bếp Lỗ Võ Bảo Lâm của Madame Lân, Đà Nẵng, cho biết.

Nước chè được nấu từ đường phèn và siro vải hoặc nhãn, thêm trái cây tươi hoặc đóng hộp, thường là vải hoặc nhãn, cùng hạnh nhân thái lát để tạo sự tương phản về hương vị và kết cấu. Chè khúc bạch ăn lạnh, thích hợp giải nhiệt vào ngày nắng nóng.

Địa chỉ gợi ý: Quán Madame Lân, phường Hải Châu, Đà Nẵng.

Chuối nếp nướng

Chuối nếp nướng. Ảnh: Mr True

Gồm những nguyên liệu quen thuộc như chuối chín, gạo nếp, sữa dừa và đậu phộng rang, nhưng món chuối nếp nướng lại đòi hỏi cách chế biến khá cầu kỳ.

Nếp được nấu chín, bọc quanh chuối đã lột vỏ rồi nướng trên than hồng cho đến khi lớp ngoài vàng giòn, dậy mùi thơm. Chuối sau đó được cắt miếng, rưới sữa dừa ấm và rắc đậu phộng giã nhỏ, tạo nên sự hòa quyện hài hòa giữa vị ngọt tự nhiên của chuối, độ béo của sữa dừa và độ dẻo dai của nếp.

Địa chỉ gợi ý: Quán Luk Lak, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Tâm Anh (theo Michelin Guide)