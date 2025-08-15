Michael Phelps không chắc con trai nối nghiệp vì 'hệ thống yếu kém' của Mỹ

Huyền thoại Michael Phelps công khai chỉ trích ban lãnh đạo Liên đoàn Bơi Mỹ yếu kém và kêu gọi cải tổ toàn diện sau nhiều năm sa sút về hệ thống

"Tôi đã chứng kiến quá nhiều đồng đội phải chật vật thi đấu trong môn thể thao họ yêu thích mà không nhận được sự hỗ trợ cần thiết", Phelps viết trong bài đăng dài trên Instagram hôm 14/8. "Tôi cũng thấy môn bơi lội loay hoay chưa thể đưa số lượng thành viên trở lại mức trước đại dịch. Tôi không thể tiếp tục giả vờ rằng hệ thống này hoạt động tốt chỉ vì vẫn có huy chương".

Kình ngư sở hữu tổng cộng 28 huy chương Olympic thừa nhận không chắc muốn bốn con trai theo đuổi bơi lội trong bối cảnh hiện tại ở Mỹ. Phelps cho rằng những bất cập này đã xuất hiện từ lâu nhưng "các vết nứt ngày càng lớn trong 9 năm qua". Anh cũng kể rằng trong sự nghiệp, bản thân thường bị phớt lờ tiếng nói, bị yêu cầu "hãy biết ơn vì cơ hội thi đấu" và "giữ im lặng để tránh rắc rối".

Michael Phelps cùng vợ Nicole Phelps và bốn con trai. Ảnh: Instagram / Nicole Phelps

Phelps nhấn mạnh sự tôn trọng dành cho các VĐV Mỹ tại giải vô địch thế giới, khẳng định chỉ trích của anh nhắm vào hệ thống và lãnh đạo, không phải các tuyển thủ.

Cựu kình ngư 40 tuổi đề xuất nhiều cải cách như rà soát độc lập ban lãnh đạo, tăng tính minh bạch, nâng cao dịch vụ cho VĐV, củng cố các chương trình trẻ và ưu tiên nhu cầu của VĐV đỉnh cao hơn HLV. "Cánh cửa của tôi luôn mở và còn nhiều việc phải làm", Phelps khẳng định, sẵn sàng tham gia cải tổ.

Phelps so sánh thành tích Olympic của tuyển bơi Mỹ trong gần hai thập kỷ qua. Từ đỉnh cao ở Rio 2016 với 33 huy chương, trong đó có 16 HC vàng, Mỹ đã dần chững lại. Tại Tokyo 2020, Mỹ vẫn đứng đầu bảng tổng sắp bơi lội với 30 huy chương, nhưng chỉ có 11 HC vàng.

Đến Paris 2024, thành tích tiếp tục giảm còn 28 huy chương (thấp nhất kể từ Athens 2004), trong đó có 8 HC vàng - mức thấp nhất kể từ Seoul 1988, và chỉ hơn Australia đúng một HC vàng. Đây cũng là lần đầu tiên sau hai thập kỷ, Mỹ không đứng đầu ở một số nội dung thế mạnh như tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam và 200m bướm nữ.

Nếu nhìn xa hơn, thành tích tại Paris còn kém cả thời Phelps mới nổi ở Athens 2004 (28 huy chương với 12 HC vàng) và giai đoạn đỉnh cao ở Bắc Kinh 2008 (31 huy chương với 12 HC vàng) hay London 2012 (31 huy chương với 16 HC vàng).

Michael Phelps tạo dáng với tất cả huy chương Olympic. Ảnh: Sports Illustrated

Sau giải vô địch thế giới vừa diễn ra ở Singapore, Ryan Lochte đăng ảnh bia mộ để chỉ trích thành tích của đội nhà. Phelps sau đó đã chia sẻ lại bài đăng này kèm bình luận: "Liệu đây có phải là hồi chuông cảnh tỉnh mà bơi lội Mỹ đang cần?".

Michael Phelps được xem là kình ngư vĩ đại nhất lịch sử Olympic, với tổng cộng 28 huy chương, trong đó có 23 HC vàng qua 5 kỳ Thế vận hội (2000-2016). Anh cũng giữ nhiều kỷ lục thế giới và là biểu tượng thành công của làng bơi lội Mỹ suốt hơn một thập kỷ.

Hồng Duy (theo The Guardian)