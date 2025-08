Michael Phelps đăng ảnh tang về thành tích bơi của Mỹ

MỹHai huyền thoại Michael Phelps và Ryan Lochte gây tranh cãi khi đăng ảnh bia mộ, chỉ trích thành tích của đội nhà tại giải vô địch bơi thế giới đang diễn ra ở Singapore.

Trên Instagram, Lochte đăng ảnh một bia mộ với dòng chữ "Tưởng nhớ tuyển bơi Mỹ. Họ từng đặt ra chuẩn mực, cho đến khi ngừng với tới nó".

Trong ảnh có nhiều người dự đám tang, và Lochte viết kèm lời chú thích đầy ẩn ý "Hãy gọi đó là một đám tang, hoặc một sự khởi đầu. Chúng ta còn 3 năm".

Phelps sau đó đã chia sẻ lại bài đăng này kèm bình luận: "Liệu đây có phải là hồi chuông cảnh tỉnh mà bơi lội Mỹ đang cần?".

Lời châm biếm của hai cựu vô địch Olympic nhắm vào thành tích mờ nhạt của tuyển Mỹ trong giai đoạn đầu giải vô địch thế giới ở Singapore.

Ở 5 nội dung tiếp sức đầu tiên, Mỹ không giành tấm HC vàng nào, thậm chí đội hỗn hợp 4x100 còn không vượt qua vòng loại. Quá trình chuẩn bị của họ cũng bị chê cẩu thả, khi hàng loạt VĐV dính ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến phong độ tại Singapore.

Sau khởi đầu chệch choạc, Mỹ dần cải thiện thành tích. Tính đến hết ngày thi đấu 2/8, họ đứng thứ ba toàn đoàn với 29 huy chương, gồm 9 vàng. 6 trong số đó đến từ các VĐV nữ, trong khi Luca Orlando là nam VĐV duy nhất giành HC vàng cá nhân - ở nội dung 200m bướm.

Katie Ledecky tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi giành chức vô địch thế giới thứ 23 tại nội dung 800m tự do với thời gian 8 phút 5 giây 62. Cô còn mang về HC vàng ở nội dung 1500m tự do và HC đồng 400m tự do.

Kate Douglass là cái tên khác để lại dấu ấn với tấm HC vàng nội dung 200m ếch nữ với thành tích phá kỷ lục Mỹ và kỷ lục giải đấu (2 phút 18 giây 50). Trong các nội dung bơi ngửa nữ, Katharine Berkoff giành HC vàng nội dung 50m, còn Regan Smith giành HC bạc nội dung 50m và 200m ngửa nữ.

Gretchen Walsh (giữa) giành huy chương vàng nội dung 50 m bướm nữ tại Giải Vô địch Bơi lội Thế giới 2025 ở Singapore. Ảnh: AP

Gretchen Walsh là một trong những gương mặt nổi bật nhất khi mang về HC vàng ở cả 50m lẫn 100m bướm, đồng thời lọt vào đội hình phá kỷ lục thế giới nội dung tiếp sức hỗn hợp 4×100m tự do.

Walsh sau đó đáp trả chỉ trích từ hai tiền bối Phelps và Lochte."Tôi có nghe về chuyện đó và thực sự rất thất vọng. Nhưng tôi đang cố gắng gạt mọi thứ sang một bên, tập trung thi đấu", cô nói. "Chúng tôi trải qua rất nhiều điều mà người ngoài không thể hiểu hết. Việc thi đấu, cố gắng hết sức và giành hai danh hiệu vô địch thế giới có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tôi hạnh phúc vì đã trở lại là chính mình khi xuống nước".

Lilly King, người đã lọt vào chung kết 50m ngửa hôm 2/8, cũng mỉa mai hai huyền thoại trên mạng xã hội. Trên Instagram, cô đăng ảnh với dòng chú thích: "Hai người tối nay im ắng thật đấy", kèm biểu tượng con mắt nhìn ngang.

Michael Phelps tạo dáng với tất cả huy chương Olympic. Ảnh: Sports Illustrated

Michael Phelps được xem là kình ngư vĩ đại nhất lịch sử Olympic, với tổng cộng 28 huy chương, trong đó có 23 HC vàng qua 5 kỳ Thế vận hội (2000-2016). Anh cũng giữ nhiều kỷ lục thế giới và là biểu tượng thành công của làng bơi lội Mỹ suốt hơn một thập kỷ.

Lochte là một trong những đối thủ, đồng thời là đồng đội nổi bật nhất của Phelps, sở hữu 12 huy chương Olympic (6 vàng) và từng giữ nhiều kỷ lục thế giới, đặc biệt ở nội dung hỗn hợp cá nhân. Anh cũng là một trong những VĐV Mỹ giành nhiều huy chương nhất tại các kỳ Giải vô địch thế giới.

