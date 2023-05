PhápMichael Douglas được Liên hoan phim Cannes vinh danh nhờ bề dày sự nghiệp điện ảnh, ngày 16/5.

Ban tổ chức nhận xét Michael Douglas thừa hưởng tình yêu điện ảnh từ cha - tài tử Kirk Douglas - chủ tịch ban giám khảo Liên hoan phim Cannes năm 1980.

Michael Douglas nói: "Từ lần đầu tiên có mặt ở đây năm 1979 với bộ phim The China Syndrome cho đến Behind the Candelabra năm 2013, liên hoan phim luôn gợi nhớ cho tôi sự kỳ diệu của điện ảnh, về sự tác động của loại hình nghệ thuật này trên toàn thế giới".

Tài tử Michael Douglas từng giành hai giải Oscar. Tác phẩm gần đây nhất ông góp mặt là "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", trong vai Tiến sĩ Hank Pym. Ảnh: AFP

Trong lễ khai mạc, ban tổ chức chiếu phim tài liệu Michael Douglas, The Prodigal Son do Amine Mesta đạo diễn. "Bộ phim tài liệu cho thấy Michael đã thoát ra khỏi cái bóng của cha Kirk Douglas như thế nào", ban tổ chức viết trong phần giới thiệu.

Tài tử tham dự liên hoan phim lần đầu năm 1979, khi cùng Jane Fonda, Jack Lemmon và đạo diễn James Bridges ra mắt tác phẩm The China Syndrome. Năm 1992, Basic Instinct có sự tham gia của tài tử vào danh sách đề cử Cành Cọ Vàng, góp phần nâng cao tên tuổi của Sharon Stone và Douglas. Một năm sau, Douglas góp mặt với Falling Down của Joel Schumacher, tác phẩm cũng nhận đề cử Cành Cọ Vàng.

Lần gần nhất diễn viên tham dự Cannes vào năm 2013, khi Behind the Candelabra của đạo diễn Steven Soderbergh tranh giải. Tài tử hóa thân Liberace, nghệ sĩ piano nổi tiếng có lối sống xa hoa. Một ngày, chàng thanh niên Scott Thorson (Matt Damon đóng) bước vào phòng thay đồ của Liberace, sau đó cả hai dần nảy sinh tình cảm.

Michael Douglas nhận Cành Cọ Vàng danh dự Trailer phim "Behind the Candelabra". Video: YouTube Cineworld Cinemas

Michael Douglas 79 tuổi, từng thành công với vai trò sản xuất trong One Flew Over The Cuckoo's Nest (Bay trên tổ chim cúc cu), do Milos Forman đạo diễn. Tác phẩm thắng năm trong tổng số chín đề cử Oscar, trong đó có giải Phim hay nhất. Lần thứ hai tài tử đoạt giải Oscar khi vào vai chính trong phim Wall Street (1987) của đạo diễn Oliver Stone.

Douglas từng cộng tác nhiều đạo diễn tên tuổi, gồm Robert Zemeckis trong Romancing the Stone (1984), Ridley Scott trong Black Rain (1989) hay Barry Levinson trong Disclosure (1994). Phần tiếp theo Wall Street: Money Never Sleeps chiếu không tranh giải tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 63.

Ngoài những đóng góp cho điện ảnh, diễn viên còn tham gia các chiến dịch về hòa bình. Douglas là Sứ giả Hòa bình của Liên Hợp Quốc, cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới từ năm 1998, ủng hộ việc việc kiểm soát súng đạn tại Mỹ.

Tài tử có vợ là Catherine Zeta-Jones, kém 25 tuổi. Cả hai làm đám cưới năm 2000, hiện có hai con. Năm 2018, khi phong trào #MeToo lên cao tại Hollywood, Douglas từng bị nhà báo Susan Braudy và một biên kịch tố cáo quấy rối tình dục. Zeta-Jones sau đó lên tiếng bảo vệ chồng trước sóng gió, cô tin tưởng Douglas khi ông xác nhận những cáo buộc đều không đúng.

Michael Douglas (thứ hai từ phải qua) bên vợ Catherine Zeta-Jones và hai con Dylan Douglas (bìa phải) và Carys Zeta Douglas (bìa trái). Ảnh: Instagram Michaelkirkdouglas

Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 diễn ra từ ngày 16 đến 27/5. Năm ngoái, Tom Cruise nhận Cành Cọ Vàng danh dự. Những nghệ sĩ từng nhận giải thưởng này còn có Forest Whitaker, Jodie Foster, Alain Delon, Agnès Varda, Jean-Paul Belmondo, Jane Fonda, Ingmar Bergman.