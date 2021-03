MG ZS thêm bản tiêu chuẩn giá 519 triệu đồng

Sau khi ra mắt bản mới nhập Thái với hai bản trung, cao cấp MG tiếp tục đưa về bản giá rẻ STD+ với một số trang bị thay đổi.

MG ZS bản STD+ sử dụng khung gầm và máy giống hai bản Com+ và Lux+. Bản STD+ lược bỏ đèn sương mù, loa trung tâm, 2 túi khí thay vì 4 túi khí và cánh cửa không được khâu da so với bản Com+.

Ngoại thất bị lược bỏ đèn sương mù so với hai bản còn lại. Ảnh: MG

Ngoài các điểm khác biệt về trang bị, bản STD+ vẫn có các tính năng an toàn như cân bằng điện tử, kiểm soát lực phanh hay hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo.

Hiện tại, MG ZS được phân phối với ba phiên bản có giá 519-619 triệu đồng. ZS là mẫu xe nằm ở phân khúc B gầm cao, nơi có các đối thủ như Ford EcoSport, Kia Seltos hay Hyundai Kona. Với việc thay đổi nguồn gốc xe từ nhập Trung Quốc sang nhập Thái, thay đổi hộp số 4 cấp sang vô cấp (CVT), ZS đang muốn gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.

Nội thất bản STD+ không khác biệt so với hai bản Com+ và Lux+. Ảnh: MG

Lợi thế của ZS nằm ở mức giá dễ tiếp cận, không gian nội thất rộng rải đi cùng nhiều trang bị, nhưng nguồn gốc và thương hiệu yếu đang khiến ZS gặp khó khăn so với đội thủ. MG cũng đang kế hoạch lắp ráp ZS trong nước vào cuối năm nay để có một mức giá và trang bị tốt hơn nữa.

Nhà phân phối cũng vừa giảm giá bán lẻ cho mẫu HS, đối thủ của những CX-5, CR-V, với mức thay đổi khoảng 10% cho cả ba phiên bản:

Phiên bản Giá cũ Giá mới 1.5T STD 2WD Sport 788 719 1.5T STD 2WD Trophy 888 829 2.0T LUX AWD Trophy 999 949

(Đơn vị: triệu đồng)

Đoàn Dũng