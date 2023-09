MG RX5 - CUV cỡ C mới giá từ 739 triệu đồng

RX5 nhập khẩu Trung Quốc, sở hữu nhiều tiện nghi, hướng đến cạnh tranh các bản thấp của các đối thủ Nhật như CX-5, Tucson.

Tối 23/9, nhà phân phối SAIC Việt Nam ra mắt chiếc MG RX5 cho khách Việt. Hãng định vị mẫu crossover (CUV) mới ở phân khúc C, nơi có các đối thủ như Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson... nhưng giá bán thấp hơn nhiều.

MG RX5 không được bán tại Trung Quốc, nơi đặt trụ sở của hãng mẹ MG (SAIC). Xe phát triển chủ yếu dành cho các thị trường Trung Đông và số ít các quốc gia khác như Ai Cập, Mexico... Việt Nam là thị trường Đông Nam Á đầu tiên bán dòng xe này.

So với các mẫu MG5, ZS, HS (ngưng bán) đã có mặt tại Việt Nam, MG RX5 sở hữu ngôn ngữ thiết kế khác biệt. Tạo hình xe theo hướng thể thao với các đường gấp khúc, cắt xẻ. Kiểu dáng xe chia sẻ với chiếc Roewe RX5 Plus từng ra mắt hồi 2021 tại triển lãm Thượng Hải (Roewe là một thương hiệu con của SAIC).

RX5 sở hữu thông số dài x rộng x cao là 4.574 x 1.876 x 1.690 mm, tương đương với Mazda CX5 (4.550 x 1.840 x 1.680 mm) và Hyundai Tucson (4.630 x 1.865 x 1.695 mm).

Nhà phân phối của MG mới chỉ công bố thông số kỹ thuật của bản cao cấp nhất Lux giá 829 triệu đồng. Bản thấp hơn là STD giá 739 triệu đồng chưa có thông tin. Hai bản đều lắp động cơ 1,5 lít.

Trên RX5 Lux, xe có đèn chiếu sáng trước/sau đều loại LED. Kích thước la-zăng 19 inch kèm phanh đĩa cho cả trước và sau. Lốp Michelin Pilot Sport. Cốp mở rảnh tay.

Tiện nghi có ghế và vô-lăng bọc da (có lấy chuyển số), màn hình giải trí 14,1 inch, đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, điều hòa tự động 2 vùng, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, phanh tay điện tử...

Động cơ trên MG RX5 là loại tăng áp 1.5 cho công suất 168 mã lực tại vòng tua 5.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 275 Nm tại 2.000-4.000 vòng/phút. Hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.

Các công nghệ an toàn của xe có cân bằng điện tử, điều khiển hành trình, hỗ trợ khởi hành ngang và xuống dốc, cảm biến lùi, camera 360 độ, cảm biến áp suất lốp. Xe không có các công nghệ hỗ trợ lái (ADAS) như phanh phòng chống va chạm, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang...

Đại diện SAIC Việt Nam cho biết, sự có mặt của RX5 không ảnh hưởng đến kế hoạch bán HS trong thời gian tới. RX5 được định vị thấp hơn đôi chút so với HS (hai mẫu xe gần tương đương kích thước). Giá bán 739-829 triệu đồng của MG RX5 ở khoảng giữa cỡ B và các bản thấp cỡ C của dòng crossover. Mẫu CUV cỡ C giá rẻ nhất hiện nay là Mazda CX-5 (749 triệu đồng).

Hãng nói rằng RX5 tìm cơ hội ở những khách muốn mua một mẫu xe gầm cao cỡ C đầy đủ tiện nghi nhưng giá dễ tiếp cận. Tuy vậy, với giá bán 829 triệu đồng cho bản cao nhưng trang bị tiện nghi không nổi trội hơn đáng kể so với CX-5 (xe bán chạy nhất phân khúc) bản thấp nhất, thương hiệu yếu hơn, tham vọng của SAIC với MG RX5 không dễ thực hiện. Ở phân khúc thấp hơn RX5 có Toyota Yaris Cross (cỡ B) giá 730-838 triệu đồng với kích thước nhỏ hơn, giá gần tương đương nhưng trang bị vượt trội hơn, đặc biệt là gói an toàn TSS.

Thành Nhạn