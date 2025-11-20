MG G50 - MPV thực dụng cho khách Việt

Mẫu MPV cỡ trung không nổi trội về tiện nghi, thay vào đó là sự thực dụng và giá bán từ 559 triệu đồng thấp hơn các đối thủ.

Tiến vào phân khúc xe đa dụng (MPV) và cạnh tranh sòng phẳng chưa bao giờ là điều dễ dàng với những tân binh không mang mác xe Nhật. Sức ảnh hưởng áp đảo của Mitsubishi, Toyota nhờ yếu tố thương hiệu và sự thực dụng hợp gu với khách Việt đặt ra thách thức cho những thương hiệu đến sau. Là tân binh phân khúc trong 2025, MG G50 cũng đứng trước bài toán tìm ra chỗ đứng giữa một rừng lựa chọn MPV.

MG, thương hiệu Anh nay thuộc sở hữu của SAIC (Trung Quốc), đưa G50 vào Việt Nam từ cuối quý I. Xét về mặt định vị, sản phẩm MG được xếp vào hàng cỡ trung, tương tự các đối thủ đồng hương như GAC M6 Pro, BYD M6 hay xe Nhật như Toyota Innova Cross. Với gốc phát triển từ thị trường có doanh số lớn nhất thế giới và thị hiếu người dân nơi đây, không khó để nhận ra sự tương đồng về tạo hình bên ngoài của M6 Pro hay G50, hai mẫu xe thuần chạy xăng.

Nhằm tối ưu không gian bên trong, MG G50 có thân xe kiểu khối hộp nhưng phần đầu thiết kế uyển chuyển nhờ các đường nét bo tròn ở đèn pha. Mặt ca-lăng cỡ lớn với các thanh ngang xếp tầng tạo hiệu ứng thị giác về bề rộng. Ở các phiên bản cao, những thanh ngang này được mạ crôm cao cấp hơn. Những đường chỉ ốp crôm cũng được sử dụng ở cản trước, sau hay viền kính tạo điểm nhấn.

Cả ba phiên bản G50 tại Việt Nam là MT Com, AT Del và AT Lux đều có đèn pha dạng thấu kính (LED trên bản cao nhất), vuốt góc cạnh. Đèn hậu thiết kế mỏng, khá hiện đại. Như các đối thủ trong phân khúc, toàn bộ phanh trên G50 đều dạng đĩa, treo trước MacPherson và phía sau dầm xoắn.

MG chọn hướng tiếp cận khá riêng so với GAC, BYD khi cạnh tranh ở nhóm xe thuộc hàng ăn khách nhất Việt Nam trong 5 năm trở lại đây. BYD có M6 sở hữu cấu hình thuần điện thuộc dạng hàng hiếm cho đến khi VinFast Limo Green xuất hiện. GAC với M6 Pro hướng đến khách gia đình, dịch vụ khi trang bị phong phú, giá khởi điểm gần 700 triệu đồng. Trong khi đó, MG G50 thực dụng hơn nhiều hai đối thủ đồng hương, đặc biệt ở nội thất.

So với các đối thủ cùng phân khúc, thiết kế khoang lái của G50 có phần đơn điệu hơn, đặc biệt vô-lăng. Bản MT tiêu chuẩn cắt giảm chi phí tối đa, hướng đến nhóm kinh doanh dịch vụ, thậm chí không có nút bấm trên chi tiết này. Ở hai bản cao, trang bị ở mức đủ dùng như màn hình giải trí 12,3 inch kết nối điện thoại thông minh, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động.

MG G50 tập trung tính thực dụng nên không có cửa sổ trời, ba hàng ghế có đủ hộc để cốc, bệ tì tay, cổng sạc cho thiết bị điện tử riêng. Hệ thống điều hòa điều chỉnh cảm ứng, hiện đại nhưng khó thao tác với tài xế khi xe đang di chuyển. Táp-lô đẩy tối đa về phía trước để có thêm không gian cho khoang lái. G50 sử dụng cần số điện tử sau vô-lăng dễ thao tác, nhưng người dùng cần chút thời gian để làm quen so với kiểu bố trí truyền thống ở yên ngựa.

G50 cung cấp cấu hình 8 chỗ ở hai bản thấp và 7 hoặc 8 chỗ trên bản cao nhất. Đây là chiếc MPV thuần 8 chỗ (không phải 5+2), tương tự của Innova Cross, giúp mẫu xe Trung Quốc có lợi thế để tiếp cận gia đình nhiều thành viên hoặc giới kinh doanh dịch vụ. Hàng ghế thứ ba của G50 khá rộng rãi, đủ cho ba người lớn nhưng với những hành trình xa, tối ưu vẫn là 2 người. Hãng trang bị ba điểm cố định ghế Isofix, hai ở hàng giữa và một ở hàng cuối.

Ghế trên G50 bọc nỉ ở hai bản thấp và da ở bản cao nhất. Với khí hậu nhiệt đới như ở Việt Nam, ghế đục lỗ thông hơi ở bản cao là điểm cộng, đặc biệt trên một mẫu MPV với giá bán chưa đến 750 triệu đồng. Ở bản 7 chỗ, hai ghế hàng giữa tách biệt, khoảng trống đủ rộng để duỗi chân thoải mái cho những hành trình dài.

Công suất 169 mã lực của động cơ tăng áp 1.5 sử dụng trên MG G50 gần bằng với các đối thủ như Custin (bản 1.5), Innova Cross, nhưng sức kéo 285 Nm lại vượt trội. G50 khá lanh lẹ ở nước ga đầu nhờ mô-men xoắn cực đại đạt sớm ở vòng tua 1.400-4.000 vòng/phút. Ở các bản số tự động, so với phần lớn đối thủ dùng hộp số CVT, G50 trang bị loại ly hợp kép 7 cấp ướt với khả năng sang số êm và nhanh hơn.

Cách thiết lập của MG cho G50 ưu tiên khả năng tăng tốc mượt mà như phần lớn các hãng khác ở phân khúc MPV. Ở hai bản số tự động, lẫy chuyển số giúp người lái chủ động hơn về lực kéo ở những tình huống cần vượt hay đi đèo, dốc. Nhược điểm của hệ truyền động tăng áp vẫn là độ trễ của turbo. Những pha đạp thốc ga khiến động cơ ù lên khá rõ.

MG G50 sử dụng động cơ tăng áp 1.5 và hộp số ly hợp kép 7 cấp ướt trên các bản số tự động.

Khoảng sáng gầm của G50 khoảng 135-155 mm, mức thuộc hàng thấp nhất phân khúc MPV nói chung. Trọng tâm thấp giúp hạn chế phần nào độ chòng chành của một mẫu xe cao hơn 1,7 m khi vào cua hay chuyển hướng liên tục. Ở dải tốc độ từ 80 km/h trở xuống, cách âm của G50 khá tốt. Các cửa kính to bản, cho tầm quan sát mở rộng với tài xế và cải thiện sự thoải mái cho hành khách phía sau, đặc biệt ở các hành trình dài.

Tuy vậy, gầm thấp lại trở bất lợi cho G50 khi phải di chuyển ở những địa hình xấu, đồng thời bộ la-zăng nhỏ cũng khiến xe trông mất cân đối. Với kích thước tổng quan của G50, một bộ la-zăng lớn hơn khoảng 1 inch sẽ giúp xe cao hơn và trông bề thế hơn.

Công nghệ an toàn trên G50 ở mức cơ bản với các trang bị tiêu chuẩn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát chống lật, cảnh báo áp suất lốp. Ở hai bản số tự động, xe có thêm camera lùi, kiểm soát hành trình. So với các đối thủ đồng hạng hay các mẫu MPV cỡ nhỏ, lượng trang bị an toàn này thua thiệt hơn. Các mẫu khác đều ít nhiều có thêm các công nghệ ADAS hoặc hỗ trợ vận hành khác.

Với giá bán 599 triệu đồng cho bản MT, MG G50 tham vọng cạnh tranh những mẫu MPV kích thước nhỏ hơn như Xpander, Veloz. Hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu không bằng, nhưng đổi lại là không gian, tiện nghi lớn hơn. Trong khi đó hai bản số tự động giá lần lượt 689 triệu, 749 triệu đồng lấp vào khoảng giữa của nhóm MPV cỡ nhỏ phổ thông và cỡ trung, nơi Hyundai Custin (820-974 triệu), Innova Cross (825-1.005 triệu) đang hiện diện.

Kém hơn về sức mạnh thương hiệu, MG chọn tránh đối đầu các ông lớn Nhật, Hàn vốn mạnh ở những khía cạnh như công nghệ an toàn, tiện nghi. Thay vào đó là sự thực dụng và giá bán dễ tiếp cận hơn. So với các đối thủ có cùng xuất xứ Trung Quốc như BYD M6 (756 triệu) hay GAC M6 Pro (699-799 triệu), G50 (599-749 triệu) thu hút hơn về giá. Bối cảnh phân khúc MPV nói chung tại Việt Nam đang ngày càng trở nên chật chội. Xu hướng chuyển đổi của khác hàng sang các dòng chạy điện để kinh doanh dịch vụ nở rộ trong gần hai năm qua. Đây là những thách thức cho các mẫu xe xăng truyền thống như MG G50 tìm kiếm thị phần.

Thành Nhạn