Mexico thành vùng dịch chết chóc thứ tư thế giới

Mexico ghi nhận hơn 35.000 ca tử vong do nCoV, vượt Italy, trở thành vùng dịch chết chóc thứ tư trên thế giới.

Mexico hôm 13/7 báo cáo thêm 276 người chết do nCoV, nâng tổng ca tử vong toàn quốc lên 35.006. Số ca tử vong do nCoV của Mexico đã vượt qua gần 35.000 ca của Italy, chỉ xếp sau Mỹ, Brazil, Anh, theo thống kê của Reuters. Ca nhiễm nCoV ở nước này là 299.750, tăng 4.482 trường hợp so với một ngày trước đó.

Tuy nhiên, Tổng thống Mexico Lopez Obrador cuối tuần qua cho biết đại dịch đã giảm ở Mexico và cáo buộc truyền thông phản ánh không đúng tình hình thực tế.

Obrador nói thêm ông đã được thông báo về đại dịch trong tuần qua và rất lạc quan. "Các báo cáo rất tốt, tích cực. Kết luận là đại dịch đang đi xuống, độ khốc liệt cũng đang giảm", Tổng thống Mexico khẳng định.

Nhân viên hỏa táng thi thể người nhiễm nCoV ở Mexico City hôm 11/6. Ảnh: AFP.

Trong khi Italy gần như kiểm soát được Covid-19, có rất ít dấu hiệu cho thấy đại dịch đang hạ nhiệt ở Mexico, nơi chính phủ đối mặt với chỉ trích vì tái mở cửa nền kinh tế quá sớm. Một số cựu quan chức cũng phản đối cách chính quyền của Tổng thống Obrador xử lý dịch.

Cựu bộ trưởng y tế Mexico Salomon Chertorivski cho biết chính phủ đã vội vàng mở cửa nền kinh tế trước khi đáp ứng được những tiêu chí cần thiết về số ca nhiễm và tử vong. Ông cho rằng Mexico cần áp đặt lệnh phong tỏa mới để ngăn dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn.

Tổng thống Obrador từng phản đối so sánh số người chết do nCoV ở nước này với các nước châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha với lý do dân số Mexico lớn hơn rất nhiều. Ông cũng chỉ trích các hãng tin vì so sánh về tỷ lệ tử vong của Mexico với các nước khác, cho rằng điều đó không thỏa đáng.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 13 triệu người nhiễm, hơn 571.000 người chết và hơn 7,5 triệu người hồi phục.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)