Metro Nhổn - ga Hà Nội áp dụng vé định danh, xác thực điện tử

Từ ngày 1/2, tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội sẽ áp dụng cổng soát vé định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học.

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro), từ 17/1, đơn vị này sẽ dừng bán các loại vé của hệ thống cũ là thẻ vé gắn chip NFC sang hệ thống mới nâng cấp trên tuyến Nhổn - ga Hà Nội.

Hành khách có thể sử dụng nhiều hình thức vé khác nhau: Vé lượt (mua trên ứng dụng Hà Nội Metro và tại quầy bán vé), vé theo thời gian (vé ngày, vé tuần, vé tháng); thẻ Visa, Thẻ căn cước/CCCD gắn chip liên kết phương thức thanh toán và các phương thức thanh toán điện tử khác (Momo, Shoppee Pay, Apple Pay, Samsung pay...).

Đối với vé theo thời gian (vé ngày, vé tuần, vé tháng), hành khách có thể mua vé trước nhiều ngày và chỉ kích hoạt khi hành khách sử dụng lần đầu.

Từ ngày 1/2, toàn bộ cổng soát vé trên tuyến Nhổn – Ga Hà Nội bắt đầu sử dụng ứng dụng giải pháp định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học. Sau thời điểm trên, các loại vé thuộc hệ thống cũ sẽ không còn hiệu lực.

Đơn vị này hỗ trợ chuyển đổi vé cho hành khách đang sử dụng vé tuần, vé tháng còn hiệu lực của hệ thống bán cũ, bảo toàn 100% giá trị còn lại của vé với sự hỗ trợ trực tiếp của nhân viên nhà ga trong thời gian từ ngày 17/1 đến 28/1.

Trong quá trình chuyển đổi, các nhà ga vẫn duy trì tối thiểu một cổng soát vé theo hệ thống vé cũ đến hết ngày 28/1/2026 để hỗ trợ hành khách, bảo đảm việc đi lại thông suốt.

Metro Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Để khuyến khích hành khách sử dụng hệ thống mới, từ ngày 17/1 đến hết ngày 21/3, hành khách mua vé lượt trên ứng dụng Hà Nội Metro được hỗ trợ 100% giá vé. Hành khách sử dụng thẻ thanh toán quốc tế Visa để đi qua cổng soát vé cũng được miễn vé đến hết ngày 28/2.

Từ 1/1/2026 đến nay, Hà Nội Metro đã vận hành thử nghiệm hệ thống cổng soát vé định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên 8 nhà ga thuộc tuyến Nhổn – Ga Hà Nội.



Theo Hà Nội Metro, việc triển khai đồng bộ giải pháp công nghệ định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học sẽ góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, ngăn chặn tình trạng gian lận vé và thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông đô thị thông minh của Thủ đô.

Trước đó, từ 18/11/2025, hệ thống định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học đã được triển khai trên tuyến metro Cát Linh - Hà Đông. Hệ thống này đã nhận được tham gia tích cực từ đông đảo người dân.

Anh Duy