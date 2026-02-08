Metro Hà Nội tăng số chuyến trong giờ cao điểm

Từ 9/2, Hà Nội Metro điều chỉnh biểu đồ chạy tàu hai tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội, kéo dài khung giờ cao điểm qua đó tăng số chuyến khi nhu cầu tăng cao.

Khung giờ cao điểm sẽ áp dụng từ 6h30 đến 9h và từ 16h30 đến 19h30, có tần suất chạy tàu là 6 phút/chuyến. Khung giờ này được kéo dài hơn so với hiện nay là từ 6h30 đến 8h30 và từ 16h30 đến 18h30.

Với khung giờ buối sáng sớm từ 5h30 đến 6h và thời gian trong ngày 9h – 16h30 áp dụng chạy tàu 10 phút/ chuyến.

Khung giờ buổi tối từ 19h30 đến 22h: tàu chạy 15 phút/ chuyến, hiện nay tần suất là 10 phút/chuyến.

Thời gian hoạt động của các tuyến đường sắt giữ nguyên, mở cửa từ 5h30 đến 22h hằng ngày.

Với ngày cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật) và ngày lễ, khi lượng người đi làm giảm, tần suất chạy tàu cả ngày trên cả hai tuyến đường sắt là 10 phút/chuyến.

Metro Nhổn - ga Hà Nội khai thác đoạn trên cao. Ảnh: Giang Huy

Theo Hanoi Metro (Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội), việc điều chỉnh này để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách gia tăng vào giờ cao điểm sáng và chiều, tối ưu năng lực vận chuyển của đường sắt đô thị.

Năm 2025, Hanoi Metro đã vận hành 162.000 lượt tàu trên hai tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội (đoạn trên cao), phục vụ hơn 20,6 triệu lượt hành khách và đạt doanh thu từ bán vé gần 143 tỷ đồng. Con số này vượt kế hoạch trên 28%. Riêng tuyến Cát Linh - Hà Đông ghi nhận nguồn thu từ vé gần 98 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 29% so với năm 2024.

Doanh nghiệp vận hành 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội duy trì được mạch lãi 4 năm liên tiếp khi đạt lợi nhuận sau thuế gần 22,7 tỷ đồng năm 2025. Mức lãi này cũng tăng 47% so với năm trước đó. Công ty nộp ngân sách 16,5 tỷ đồng năm ngoái.

Anh Duy