Metro chạy xuyên đêm, xe buýt miễn vé dịp Tết Bính Ngọ 2026

TP HCMMetro Bến Thành - Suối Tiên và nhiều tuyến buýt sẽ tăng chuyến, miễn vé, chạy xuyên đêm giao thừa phục vụ người dân dịp đón năm mới Bính Ngọ 2026.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (thuộc Sở Xây dựng TP HCM), trong dịp Tết năm nay, tuyến metro đầu tiên của thành phố dự kiến khai thác hơn 4.800 chuyến tàu.

Riêng đêm giao thừa (rạng sáng mùng 1 Tết, 17/2), tàu điện được tổ chức chạy sớm để giải tỏa lượng lớn hành khách sau các hoạt động vui chơi, xem pháo hoa tại khu trung tâm. Chuyến đầu xuất phát lúc 0h34 tại ga Ba Son, 0h38 tại ga Nhà hát Thành phố và từ 0h42 tại ga Bến Thành; giãn cách giữa các chuyến khoảng 6 phút.

Trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ Tết, metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài thời gian phục vụ từ 5h đến 23h, thay vì kết thúc lúc 22h như ngày thường.

Người dân tập trung ở ga Rạch Chiếc chờ đi metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: Quỳnh Trần

Bên cạnh đó, toàn bộ hành khách đi metro trong hai ngày 16 và 17/2 (29 và mùng 1 Tết) được miễn vé. Người dân có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip, mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC hoặc nhận vé giấy có mã QR tại kiosk tự động trong nhà ga để qua cổng soát vé.

Song song với metro, mạng lưới xe buýt trên địa bàn thành phố cũng được điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn. Từ ngày 7 đến 13/2, khoảng 106 tuyến xe buýt trợ giá tăng hoặc điều chỉnh chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại cao tại sân bay và các bến xe liên tỉnh.

Giai đoạn từ 14 đến 21/2, khi học sinh, sinh viên và công nhân nghỉ Tết, dự kiến khoảng 75.883 chuyến xe buýt được cắt giảm. Tuy nhiên, các tuyến kết nối đầu mối giao thông lớn, khu vui chơi giải trí vẫn duy trì hoặc tăng chuyến khi cần thiết; riêng các tuyến đi sân bay Tân Sơn Nhất và bến xe liên tỉnh được chuẩn bị phương án tăng cường để giải tỏa hành khách.

Ngoài việc điều chỉnh lịch chạy, phần lớn các tuyến xe buýt cũng miễn vé trong những ngày đầu năm. Trong đó, Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang miễn vé toàn bộ 77 tuyến đang khai thác tại TP HCM từ ngày 17 đến 19/2 (mùng 1 đến mùng 3 Tết). Nhiều doanh nghiệp vận tải khác cũng áp dụng chính sách tương tự trong cùng thời gian.

Hiện TP HCM có khoảng 179 tuyến xe buýt với hơn 2.300 phương tiện. Từ cuối năm 2024, khi metro Bến Thành - Suối Tiên đi vào vận hành, nhu cầu sử dụng giao thông công cộng tăng mạnh. Thành phố cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh linh hoạt lịch chạy metro và xe buýt trong các dịp lễ, Tết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Giang Anh