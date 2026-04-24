Meta sa thải gần 8.000 người, dừng 6.000 vị trí tuyển dụng

Meta lên kế hoạch cắt giảm 10% lực lượng lao động, tương đương gần 8.000 nhân viên, trong bối cảnh công ty tiếp tục tăng tốc đầu tư vào AI.

Trong email gửi nhân viên ngày 23/4 được Bloomberg và Business Insider thu thập, Giám đốc nhân sự Janella Gale của Meta cho biết, thông thường họ sẽ hoàn thiện chi tiết kế hoạch trước khi truyền thông rộng rãi, nhưng do thông tin đã bị rò rỉ, công ty quyết định "chia sẻ những gì có thể vào lúc này".

Theo đó, việc cắt giảm sẽ bắt đầu từ ngày 20/5, đồng thời hủy kế hoạch tuyển dụng cho khoảng 6.000 vị trí đang diễn ra. Những người bị tác động sẽ nhận gói thôi việc gồm 16 tuần lương cơ bản cộng thêm 2 tuần cho mỗi năm làm việc.

"Tôi hiểu đây là tin không mong muốn và việc xác nhận khiến mọi người cảm thấy bất an, nhưng chúng tôi tin đây là hướng đi phù hợp nhất trong bối cảnh hiện tại", bà Gale viết trong email. "Gần một tháng chờ đợi sẽ khiến mọi người thấy mơ hồ, nhưng do vẫn đang hoàn thiện chi tiết, chúng tôi chưa thể chia sẻ nhiều cho đến cuối tháng 5".

Bà giải thích động thái của Meta là "một phần trong nỗ lực liên tục nhằm vận hành công ty hiệu quả hơn và bù đắp cho các khoản đầu tư khác". Các khoản này không được nêu cụ thể, nhưng Meta đang chi hàng trăm tỷ USD cho AI, như đầu tư mạnh vào các trung tâm dữ liệu quy mô lớn hay các gói đãi ngộ hấp dẫn dành cho những nhà nghiên cứu AI hàng đầu.

Đợt cắt giảm quy mô lớn này diễn ra sau một số lần tinh giản nhân sự nhỏ hơn. Ví dụ, hồi tháng 1, Meta sa thải 10% nhân viên tại các dự án liên quan đến metaverse, trong đó có 1.000 người tại bộ phận Reality Labs. Một đợt khác bắt đầu vào tháng 3, ảnh hưởng đến hàng trăm nhân viên tại Facebook, Reality Labs, vận hành toàn cầu và bán hàng. Tháng trước, Meta cũng cho biết sẽ giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên thứ ba, vốn đảm nhiệm việc kiểm duyệt nội dung, để chuyển sang sử dụng AI.

Meta không đưa ra bình luận. Cổ phiếu công ty giảm 2,4% trong phiên giao dịch ngày 23/4.

Việc tinh giản nhân sự được ghi nhận đang gia tăng trên toàn ngành công nghệ khi các công ty điều chỉnh để thích ứng với làn sóng AI. Microsoft cũng xác nhận hôm 23/4 rằng họ sẽ lần đầu đề xuất gói nghỉ việc tự nguyện cho nhân viên tại Mỹ. Một nguồn tin am hiểu kế hoạch nói khoảng 7% người đủ điều kiện tham gia.

Tháng 1, Amazon thông báo cắt giảm 16.000 vị trí, đánh dấu đợt sa thải quy mô lớn thứ hai kể từ tháng 10 năm ngoái.

Trong báo cáo thường niên công bố tháng 1, Meta cho biết họ có 78.865 nhân viên trên toàn cầu tính đến ngày 31/12/2025, giảm so với con số 86.482 vào cuối 2022 - giai đoạn tuyển dụng ồ ạt của ngành công nghệ. Cuối 2020, lực lượng lao động toàn cầu của công ty là 58.604.

Tuần này, Meta cũng gửi email nội bộ rằng họ đang sử dụng một công cụ theo dõi mới mang tên "Model Capability Initiative" để thu thập dữ liệu khi nhân viên sử dụng máy tính làm việc. Phát ngôn viên của công ty xác nhận dữ liệu này, bao gồm thao tác gõ phím và nhấp chuột, cần thiết để huấn luyện tác nhân AI.

