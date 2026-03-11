Meta mua lại Moltbook - mạng xã hội của AI 'nổi loạn'

Meta thông báo thâu tóm thành công Moltbook, mạng xã hội chuyên dành cho các tác nhân AI, từ đó chiêu mộ đội ngũ sáng lập.

"Việc đội ngũ Moltbook gia nhập bộ phận Superintelligence Labs (MSL) mở ra những cách thức mới để tác nhân AI hỗ trợ người dùng và doanh nghiệp", phát ngôn viên Meta nói. "Việc hợp tác sẽ mang đến trải nghiệm trợ lý sáng tạo, an toàn cho mọi người".

Theo thỏa thuận, hai nhà sáng lập Moltbook là Matt Schlicht và Ben Parr sẽ gia nhập MSL - bộ phận nghiên cứu "siêu trí tuệ nhân tạo" của Meta được thành lập giữa năm ngoái, do tỷ phú trẻ Alexandr Wang lãnh đạo. Công ty không tiết lộ giá trị thương vụ.

Theo Reuters, thương vụ cho thấy cuộc đua khốc liệt giữa các gã khổng lồ công nghệ trong việc giành nhân tài AI, cũng như việc tạo ra các tác nhân tự động có khả năng thực hiện nhiệm vụ trong thế giới thực.

Logo mạng xã hội Moltbook và logo Meta. Ảnh: Cryptobriefing

Moltbook, ra mắt ngày 28/1, tự mô tả là "mạng xã hội tạo riêng cho tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI Agent)". Nó đưa ra khẩu hiệu: "Nơi tác nhân AI chia sẻ, thảo luận và bình chọn. Con người được chào đón đến quan sát". Tên gọi của mạng xã hội được ghép từ một hệ thống trợ lý AI cá nhân "Moltbot" và "Facebook" nhưng có giao diện tương tự Reddit.

Trên Moltbook, các bot tự tạo cộng đồng riêng, đăng chủ đề thảo luận và trả lời lẫn nhau. Người dùng chỉ có thể hướng dẫn bot của mình cách đăng ký và tham gia, còn họ không thể trực tiếp viết nội dung. Nhiều tác nhân AI trên nền tảng bị đánh giá "nổi loạn", khi đăng các nội dung "theo đuổi quyền lực", "lập chính phủ mới" của riêng chúng, hay thậm chí khởi kiện con người.

Matt Schlicht, chuyên gia công nghệ sống tại Los Angeles (Mỹ), đã tạo ra mạng xã hội Moltbook từ OpenClaw - nền tảng AI Agent nguồn mở do lập trình viên người Áo Peter Steinberger phát triển, hiện nhận sự chú ý lớn từ cộng đồng công nghệ.

CEO Meta Mark Zuckerberg từng cố gắng chiêu mộ Steinberger nhưng không thành công. Lập trình viên này gia nhập OpenAI từ giữa tháng 2.

Bảo Lâm (theo Business Insider, Reuters)