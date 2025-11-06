Meta loay hoay tìm 'át chủ bài' AI dù đốt hàng chục tỷ USD

Dù đầu tư mạnh tay vào AI, Meta vẫn có sản phẩm nào thực sự gây tiếng vang, khiến nhà đầu tư mất niềm tin và giá cổ phiếu lao dốc.

Giữa làn sóng AI toàn cầu, Meta nằm trong số những công ty chi tiêu mạnh nhất. Họ đang xây hai trung tâm dữ liệu khổng lồ, hứa hẹn đổ ít nhất 600 tỷ USD vào hạ tầng tại Mỹ đến năm 2028. Những con số này khiến các nhà đầu tư Phố Wall bắt đầu lo lắng.

Trong báo cáo tài chính quý III/2025 ngày 29/10, Meta cho biết chi phí vận hành của công ty tăng 7 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái, chi tiêu vốn tăng gần 20 tỷ USD do đổ tiền vào nhân tài và hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

Khi các nhà phân tích yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể, Mark Zuckerberg, CEO Meta, khẳng định khoản chi mới chỉ là khởi đầu. "Điều đúng đắn là cố gắng đẩy nhanh quá trình để đảm bảo chúng ta có được năng lực tính toán cần thiết phục vụ nghiên cứu AI và những thứ mới đang phát triển", ông tuyên bố.

Phát biểu của Zuckerberg không thể trấn an giới đầu tư. Vì ngoài sở hữu trung tâm dữ liệu khổng lồ và đội ngũ nghiên cứu AI được trả lương hậu hĩnh, hãng chưa chứng minh được số tiền đó thực sự mang lại hiệu quả gì. Đến cuối cuộc họp, giá cổ phiếu công ty lao dốc. Khi thị trường đóng cửa ngày 31/10, cổ phiếu của gã khổng lồ mạng xã hội giảm 12%, tương đương hơn 200 tỷ USD vốn hóa thị trường bốc hơi.

Logo Meta trong một sự kiện ở TP HCM. Ảnh: Bảo Lâm

Meta không phải công ty duy nhất đốt hàng tỷ USD vào hạ tầng AI. Google hay Nvidia cũng vậy, nhưng hai "ông lớn" này được nhà đầu tư tin tưởng và có kết quả kinh doanh quý rực rỡ. OpenAI thậm chí liều lĩnh hơn khi bỏ ra khoản tiền tương đương dù nguồn tài chính dự phòng ít hơn so với Meta.

Nhưng khác với Meta, OpenAI có sản phẩm đủ ấn tượng là ChatGPT, một trong những dịch vụ tiêu dùng phát triển nhanh nhất lịch sử. Theo New York Times, doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của OpenAI vượt 13 tỷ USD tính đến tháng 6 và dự kiến vượt 20 tỷ USD cuối năm nay. Financial Times cũng cho biết 70% số tiền đến từ những người trả 20 USD mỗi tháng để trò chuyện với ChatGPT. Con số này được đánh giá rất ấn tượng nếu xét đến việc chatbot có hơn 800 triệu người dùng hàng tuần, nhưng chỉ 5% trong số đó trả phí.

Meta chưa có sản phẩm AI nào như thế. Thành quả lớn nhất của họ hiện là trợ lý Meta AI. Zuckerberg cho biết ứng dụng có hơn một tỷ người dùng. Tuy nhiên, con số này được thúc đẩy nhờ ba tỷ người sử dụng Facebook và Instagram, còn thực thế nó không được xem là đối thủ cạnh tranh ngang sức với ChatGPT. Công cụ tạo video Vibes tích hợp trong Meta AI cũng không đem lại hiệu quả kinh doanh đáng kể.

Dự án tham vọng của hãng là kính thông minh Vanguard ra mắt tháng trước. Tuy nhiên, TechCrunch đánh giá, nó giống một sản phẩm mở rộng từ Reality Labs, bộ phận chuyên về thực tế ảo và thực tế tăng cường thuộc Meta, hơn là sản phẩm hoàn thiện có thể thực sự khai thác sức mạnh của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Mark Zuckerberg, CEO Meta, tại sự kiện ở Menlo Park, California, tháng 9/2024. Ảnh: AP

Theo The Verge, Zuckerberg chỉ đưa ra được tuyên bố chung chung về tiềm năng của AI và tỏ ra hào hứng với những sản phẩm mới. "Không chỉ Meta AI với trò trợ lý, chúng tôi kỳ vọng sẽ xây dựng mô hình và sản phẩm hoàn toàn mới. Tôi rất háo hức chia sẻ thêm khi chúng hoàn thành", ông nói.

Làn sóng đổ tiền vào AI khiến nhiều nhà đầu tư và lãnh đạo công nghệ lo ngại về hiện tượng "bong bóng". Trong podcast Access tháng 9, Zuckerberg cũng thừa nhận bong bóng AI có thể sẽ xảy ra, nhưng sẽ không dừng việc đầu tư. Theo ông, lãng phí tiền còn hơn chậm chân. "Nếu chi tiêu sai vài trăm tỷ USD, chắc chắn rất đáng tiếc. Nhưng rủi ro ở chiều ngược lại thực chất còn cao hơn. Rủi ro với một công ty như Meta có lẽ là 'chưa đủ quyết liệt' thay vì quá quyết liệt".

Thu Thảo tổng hợp