Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2026 thu hút nhiều giải pháp AI

Nhiều dự án, giải pháp AI đã gửi đơn đăng ký tham dự sân chơi khoa học thường niên do VnExpress tổ chức.

Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2026 ghi nhận hơn 100 hồ sơ đăng ký, trong số đó hơn 30% dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các ngành giáo dục, quản lý và logistics.

Có thể kể đến dự án của nhóm thí sinh tại An Giang ứng dụng AI hỗ trợ học tập cá nhân hóa cho trẻ em tăng động, tự kỷ. Tại Bến Tre, một nhóm nghiên cứu phát triển giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục mầm non.

Trong khi đó, nhóm thí sinh tại TP HCM xây dựng SCAIoT - hệ thống giám sát chuỗi lạnh thông minh kết hợp IoT và AI. Một dự án khác từ Hà Nội phát triển phần mềm hỗ trợ quản lý lái xe dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Với chủ đề "Gieo mầm công nghệ, gặt tương lai xanh", Cuộc thi Sáng kiến Khoa học nhận được sự hưởng ứng từ nhiều cá nhân, đơn vị trong cả nước. Trong đó tỷ lệ hồ sơ cao đến từ TP HCM, Hà Nội, An Giang, Bến Tre, Đồng Nai, Sóc Trăng, Bắc Ninh, Cà Mau, Đà Nẵng, Hải Phòng và Hà Tĩnh...

Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2026 tiếp nhận sáng kiến ở nhiều lĩnh vực như y sinh - hóa sinh, giáo dục, nông nghiệp, môi trường và năng lượng. Ban tổ chức cho biết các ý tưởng ứng dụng công nghệ thông minh, đặc biệt là giải pháp "xanh" có giá trị thực tiễn, được khuyến khích tham gia.

Năm nay, lần đầu cuộc thi mở rộng đối tượng dự thi là người Việt ở nước ngoài, nhằm tìm kiếm và đưa các kết quả nghiên cứu trên thế giới vào ứng dụng tại Việt Nam.

Cuộc thi nhận bài qua hình thức online, đến hết 30/3. Các tác giả, nhóm tác giả gửi bài thi có thể truy cập tại đây, điền các trường thông tin giới thiệu về dự án, các điểm mới, tính sáng tạo, tiềm năng phát triển, cam kết bản quyền...

Logo các ứng dụng AI Grok, Claude, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Copilot, Perplexity, AI Hay trên điện thoại, tháng 3/2025. Ảnh: Lưu Quý

Sáng kiến Khoa học 2026 diễn ra theo nhiều vòng. Sau khi kết thúc nhận hồ sơ, các dự án sẽ trải qua vòng sơ loại trực tuyến, được đăng tải tại đây và độc giả có thể bình chọn. Kết quả được đánh giá bởi hội đồng chuyên môn kết hợp với bình chọn của độc giả VnExpress. Những dự án xuất sắc sẽ vào vòng chung kết để thuyết trình trực tiếp hoặc trực tuyến trước hội đồng giám khảo.

Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên tới gần một tỷ đồng. Trong đó hai nhóm đầu sẽ có ba giải cho mỗi nhóm, giải cao nhất trị giá 100 triệu đồng. Nhóm doanh nghiệp có năm giải là quyền lợi về truyền thông trên VnExpress với trị giá 100 triệu đồng. Ngoài ra, các nhóm đạt giải sẽ được hỗ trợ truyền thông, kết nối với nhà đầu tư, chuyên gia sở hữu trí tuệ và các chương trình đồng hành nhằm thúc đẩy quá trình hiện thực hóa và thương mại hóa sản phẩm.

Toàn bộ tiền giải thưởng do Quỹ Hy vọng (Hope Foundation) tài trợ. Đây là quỹ xã hội hoạt động vì cộng đồng, không vì lợi nhuận, được vận hành bởi Báo VnExpress và Công ty cổ phần FPT, với mục tiêu thúc đẩy công nghệ thông tin, phát triển tri thức bền vững và kết nối nguồn lực xã hội vì cộng đồng.

Cuộc thi do VnExpress tổ chức thường niên từ năm 2022, hướng tới các nhà khoa học tại viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ cũng như những người yêu khoa học không chuyên, dưới 45 tuổi.

Trọng Đạt