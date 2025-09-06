ArgentinaThủ quân Argentina Lionel Messi suýt ẩu đả với đội trưởng Venezuela Tomas Rincon trong đường hầm, giữa trận đấu tại vòng loại khu vực Nam Mỹ, World Cup 2026.

Sau hiệp một, Argentina dẫn đội khách Venezuela 1-0 nhờ bàn mở tỷ số của Messi. Các cầu thủ trở về phòng thay đồ để giải lao, nhưng máy quay bất ngờ ghi lại cảnh siêu sao 38 tuổi quay về sang đối thủ, nơi Rincon và đồng đội cũng đang rời sân. Hai cầu thủ này lời qua tiếng lại, khiến những cầu thủ khác đứng nhìn. Tiền đạo Salomon Rondon đứng gần đó, ngay lập tức can ngăn.

Messi xô xát với đối thủ trong đường hầm Vụ xô xát của Messi với Rincon.

Theo đoạn video được lan truyền, Rincon dường như đã có hành động nhắc nhở, thậm chí đẩy nhau với Messi về một tình huống trên sân, khiến siêu sao Argentina nổi giận. Messi còn định tiến lại gần đối thủ lần nữa, nhưng Rondon cùng trọng tài bàn Jose Cabero kịp thời xuất hiện để xoa dịu. Cuối cùng, căng thẳng hạ nhiệt, Rincon không trở lại sân ở hiệp hai vì bị thay ra, trong khi Messi chơi trọn 90 phút ở trận chính thức cuối cùng tại Argentina.

Sau vụ xô xát, Messi còn nói chuyện và ôm tiền đạo đội khách Josef Martinez. Bởi Martinez là đồng đội cũ của anh tại Inter Miami, ở mùa 2023. Phần lớn cầu thủ chủ nhà không tham gia cuộc tranh cãi này.

Đây là trận đấu đặc biệt với Messi, vì là trận chính thức cuối cùng chơi ở Argentina. "Có nhiều cảm xúc, vì tôi biết đây là trận cuối cùng ở Argentina", anh nói sau trận. "Tôi đã trải qua đủ mọi cung bậc, nhưng luôn là niềm vui khi được chơi trước người hâm mộ quê hương".

Messi (số 10) tranh bóng với Rincon (số 8) trong trận Argentina hạ Venezuela trên sân Monumental, thành phố Buenos Aires, Argentina, lượt áp chót vòng loại khu vực Nam Mỹ, World Cup 2026 tối 4/9/2025. Ảnh: AFP

HLV Lionel Scaloni cũng tiết lộ lẽ ra Messi nên rời sân sớm hơn vì thể trạng không đảm bảo, nhưng vẫn tôn trọng mong muốn của học trò trong trận đấu giàu ý nghĩa. Sau trận, Messi sẽ không cùng Argentina tới Ecuador để chơi trận cuối vòng loại World Cup 2026, để dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình.

Rincon 37 tuổi, là tiền vệ phòng ngự, vì thế nhiều lần đối đầu trực diện với Messi mỗi khi hai đội gặp nhau. Anh đang khoác áo Santos (Brazil), với lối chơi giàu cá tính. Trong hiệp một, Rincon và Messi cũng vài lần tranh cãi sau những pha va chạm.

Hoàng An (theo Marca)