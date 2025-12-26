Messi và một năm chưa có tiền lệ ở MLS

Siêu sao người Argentina đưa giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) lên một tầm cao mới bằng phẩm chất chơi bóng không mai một dù 38 tuổi, với một mùa giải thu về nhiều kỷ lục.

Lionel Messi đã thay đổi bóng đá tại Mỹ. Bên cạnh tác động kinh tế và xã hội không thể phủ nhận từ sự xuất hiện của bản thân, anh giờ đây còn có thêm danh hiệu VĐQG lần đầu ngoài châu Âu.

Việc Inter Miami giành Cup MLS 2025 đã nâng tầm huyền thoại bóng đá của Messi, dù anh vốn không cần thêm danh hiệu nào nữa để tô điểm cho bảng lý lịch đồ sộ của bản thân. Đây là danh hiệu tập thể thứ 47 trong sự nghiệp của anh, dựa trên những con số chưa từng có trong lịch sử MLS. Bản thân giải thưởng Cầu thủ hay nhất hai mùa liên tiếp cũng đã là kỷ lục.

Tài năng săn bàn của Messi không triệt tiêu các phẩm chất khác. Ngược lại, hình ảnh của anh được tôn vinh nhờ khả năng chỉ huy ở hầu hết các khía cạnh của trận đấu. Không ai hiểu bóng đá như Messi. Đó là thực tế được công nhận qua hành trình của "La Pulga", và tiếp tục được duy trì trong màu áo Inter Miami. Messi là chân kiến tạo hàng đầu MLS. Óc sáng tạo của anh phụng sự tập thể là yếu tố mang tính quyết định cho thành công của đội bóng áo hồng phấn. Trong trận chung kết tổng trước Vancouver Whitecaps (3-1), cầu thủ 38 tuổi đã kiến tạo trong hai bàn.

Messi có thể đã mất đi tốc độ của thời trai trẻ và tính liên tục trong các hành động dùng nhiều thể lực. Nhưng đó là những điểm trừ duy nhất, bởi những pha đi bóng lắt léo đầy hiệu quả của anh vẫn gần như vẹn nguyên. Sự thống trị của "số 10" trong khả năng cầm dẫn bóng và rê dắt đến nay vẫn được khẳng định hơn bao giờ hết ở MLS.

Chỉ Carles Gil của New England Revolution (912) từng thực hiện thành công nhiều pha cầm dẫn bóng hơn Messi (707). Nhưng không một ai đạt được con số rê bóng thành công như anh: 101 lần. Với hợp động được gia hạn đến 2028 cùng kỳ World Cup 2026 trước mắt, Messi vẫn đang thách thức thời gian bằng tài nghệ bóng đá được gìn giữ từ những năm tháng xưa cũ.

Hoàng Thông (theo AS)