Messi: 'Tôi rất tôn trọng và ngưỡng mộ Ronaldo'

MỹSiêu sao Lionel Messi nói rằng anh và Cristiano Ronaldo không phải bạn bè, nhưng luôn tôn trọng và ngưỡng mộ nhau.

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh DSports sau khi giúp Inter Miami thắng Porto, Messi nhận được câu hỏi về mối quan hệ giữa anh và siêu sao Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo. Thủ quân tuyển Argentina nói: "Tôi rất tôn trọng và ngưỡng mộ Ronaldo, cũng như sự nghiệp anh ấy đã và đang có. Bởi ở tuổi 40, anh vẫn đang cạnh tranh ở cấp độ cao nhất".

Messi (trái) và Ronaldo tại lễ trao Quả Bóng Vàng FIFA 2014 tại Zurich, Thụy Sĩ ngày 12/1/2025. Ảnh: Sky Sports

Cách đây hai tuần, trong họp báo trước chung kết UEFA Nations League gặp Tây Ban Nha ở Đức, Ronaldo cũng nói rằng anh rất yêu mến và tôn trọng Messi. Lần này, câu trả lời của siêu sao 37 tuổi cũng gần tương tự. "Tôi và Ronaldo chỉ cạnh tranh trên sân cỏ. Chúng tôi đều muốn những gì tốt đẹp nhất cho đội bóng của mình. Điều này không có gì kỳ lạ", Messi nói thêm.

Ronaldo và Messi đã so tài 37 trận thời 2008-2023, cũng là giai đoạn đỉnh cao của cả hai. Kể từ khi Messi sang Mỹ, còn Ronaldo cập bến Al Nassr ở Arab Saudi đầu năm 2023, họ chưa gặp lại nhau trên sân cỏ. Hai cầu thủ này nhiều lần ngồi cạnh nhau ở các lễ trao giải cá nhân như Quả Bóng Vàng hay The Best. Ronaldo tiết lộ anh từng nhiều lần phiên dịch cho Messi ở những sự kiện đó.

"Ngoài sân cỏ, chúng tôi là hai người bình thường", thủ quân Miami nói. "Rõ ràng chúng tôi không phải bạn bè, vì chưa từng dành thời gian cho nhau ngoài sân cỏ. Nhưng chúng tôi đều đối xử với nhau với lòng tôn trọng".

Trong lễ trao giải cầu thủ hay nhất châu Âu ở Monaco tối 29/8/2019, Ronaldo ngồi cạnh nói rằng anh muốn ăn tối cùng Messi trong tương lai. Sau gần sáu năm, cuộc hẹn ăn tối của hai siêu sao bóng đá chưa thành hiện thực.

Tầm ảnh hưởng của Messi và Ronaldo đã vượt xa khỏi phương diện bóng đá. Ronaldo đang là người được theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội Instagram, với 655 triệu lượt. Messi thì sở hữu bài đăng được "like" nhiều nhất trên nền tảng này, là hình ảnh anh nâng cao Cup vàng World Cup 2022, thu hút gần 75 triệu lượt thích.

Bức ảnh ghép Ronaldo chơi cờ vua cùng Messi cũng được thích nhiều thứ tư mọi thời, gần 42 triệu lượt.

Hoàng An (theo Goal)