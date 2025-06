Ronaldo: 'Tôi rất yêu mến Messi, từng phiên dịch cho cậu ấy'

ĐứcThủ quân Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo chia sẻ nhiều về Lionel Messi, Lamine Yamal hay FIFA Club World Cup, trong họp báo trước chung kết UEFA Nations League 2025.

*Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha: 2h thứ Hai 9/6, giờ Hà Nội.

Ronaldo trong họp báo ngày 7/6/2025, một ngày trước trận Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha tại chung kết UEFA Nations League trên sân Allianz, thành phố Munich, Đức. Ảnh: X/TimelineCR7

- Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha ở cửa trên trong trận chung kết UEFA Nations League 2025?

- Tây Ban Nha đã trải qua nhiều trận bất bại, nhưng chúng tôi cũng có những vũ khí riêng. Toàn đội sẽ nhập cuộc với tâm thế tích cực, tự tin. Thắng đoạt cúp, thua mất cúp. Đó là một phần của cuộc sống. Không ai có thể thắng mãi. Chúng tôi đã tiến tới trận đánh cuối cùng, dù biết chắc là khó khăn. Hy vọng Bồ Đào Nha sẽ đạt phong độ cao nhất trong trận ngày mai.

- Làm thế nào anh vẫn có thể tiếp tục chơi bóng ở tuổi 40?

- Tôi đã trải qua những ngày nắng, nhưng cũng có những ngày mưa. Điều quan trọng là tôi luôn cố gắng tìm cách duy trì động lực, vì cuộc sống là vậy. Tiếp tục thi đấu ở độ tuổi này là thử thách tuyệt đẹp và thú vị.

Tôi không còn nhiều năm thi đấu nữa. Nhưng tôi không nghĩ nhiều về tương lai. Sự nghiệp của tôi đã được khẳng định rõ ràng. Tôi không cần phải chứng minh thêm điều gì với bất kỳ ai. Tôi chỉ cố gắng tận hưởng niềm vui chơi bóng đến khi nào có thể. Tôi không biết khi nào là điểm dừng. Có thể ngày mai tôi thức dậy và sẽ nói: 'Thôi, thế là đủ rồi'. Còn bây giờ tôi vẫn đang tận hưởng bóng đá. Hãy để mọi thứ thuận với tự nhiên.

- Anh nghĩ sao về cuộc so tài với Lamine Yamal trong trận chung kết?

- Mỗi khi có một trận chung kết, mọi người luôn so sánh Cristiano với một ai đó. Luôn là như vậy. Lẽ ra mọi người phải so sánh Yamal với tiền vệ Vitinha, vì họ chênh lệch tuổi tác ít hơn. Nhưng họ lại muốn so Yamal với Cristiano. Luôn là Cristiano với ai đó, nhưng không phải vậy. Mà là Bồ Đào Nha đấu với Tây Ban Nha. Chúng tôi muốn chơi một trận hay và thắng.

- Vậy anh đánh giá thế nào về Yamal?

- Cậu bé đang thể hiện rất tốt. CLB và ĐTQG đang giúp và hỗ trợ Yamal rất nhiều. Nhưng tôi yêu cầu các bạn hãy để cho cậu bé phát triển tự nhiên, vì tương lai của bóng đá. Hãy bình tĩnh và giảm bớt áp lực dồn lên Yamal. Bạn có thể giúp Yamal bằng cách để cậu bé yên, vì cậu bé không hề thiếu tài năng.

Con trai tôi thích Yamal. Còn tôi luôn có cảm tình với Tây Ban Nha. Những tài năng lớn nhất luôn là người Tây Ban Nha. Nico Williams là cầu thủ tuyệt vời. Pedri cũng xuất sắc. HLV Luis de la Fuente đã làm được những việc ấn tượng, thể hiện tính kỷ luật. Nhưng tôi hy vọng ngày mai Bồ Đào Nha sẽ thắng.

- Anh nghĩ cầu thủ nào sẽ đoạt Quả Bóng Vàng 2025?

- Tôi thích đưa ra lời khuyên cho bất cứ ai muốn lắng nghe, nhưng phải là riêng tư và trực tiếp. Quả Bóng Vàng nên dành cho cầu thủ nổi bật nhất ở Champions League, và vô địch. Nhưng giải thưởng này không dựa trên tiêu chuẩn khách quan một cách thống nhất. Mỗi người có quan điểm riêng.

Tôi không tin vào các giải thưởng cá nhân. Vì tôi biết có bao nhiêu công sức bỏ ra cho giải thưởng này sau hậu trường. Yamal có cơ hội giành giải này. Nhưng Kylian Mbappe, Vitinha và Ousmane Dembele cũng vậy.

- Anh có dự FIFA Club World Cup 2025 không?

- Câu hỏi này không liên quan. Tôi chỉ thích nói về trận đấu gặp Tây Ban Nha. Nhưng tôi đã được nhiều CLB tại giải liên lạc. Tôi phải nghĩ về ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Lúc này, tôi gần như chắc chắn sẽ không dự Club World Cup.

- Thật tiếc vì điều đó không xảy ra. Vì mọi người đều muốn thấy anh chơi cùng Lionel Messi.

- Tôi rất yêu mến đất nước Argentina, vì vợ tôi sinh ra và lớn lên ở đó. Vợ chồng tôi đã ở bên nhau 9 năm đấy.

Tôi đã nhận được lời mời dự Club World Cup cùng một CLB Argentina. Biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ chơi bóng ở Argentina. Tôi sẽ không nói rằng điều này chẳng thể xảy ra. Nhưng thực sự rất khó thành hiện thực. Tôi chưa từng đến Argentina, nhưng muốn tới đó vào một ngày không xa.

Tôi cũng rất yêu mến Messi. Chúng tôi từng là đối thủ, nhưng đã cùng nhau đứng trên sân khấu suốt 15 năm. Tôi từng dịch mọi thứ từ tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha cho cậu ấy tại các buổi lễ. Cậu ấy luôn đối xử tốt với tôi và tôn trọng tôi. Và tôi cũng tôn trọng Messi.

Ronaldo (phải) và Messi, thời còn khoác áo Real Madrid và Barca chơi tại Tây Ban Nha năm 2016. Ảnh: Reuters

- Đội tuyển nào sẽ là ứng viên vô địch World Cup 2026?

- Chắc chắn là Tây Ban Nha. Còn Bồ Đào Nha thì sẽ phải chờ xem. Tây Ban Nha đã quen chiến thắng hơn. Nhưng tôi không nghĩ tới năm sau. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra năm tới, nhưng cũng chẳng lo lắng gì. Tôi đang chơi bóng cùng những cầu thủ trẻ hơn mình tới 20 tuổi. Tôi cảm thấy thoải mái, nhưng không thể nói trước điều gì ngày mai. Tôi chỉ tận hưởng khoảnh khắc này. Vì khoảnh khắc này rất đẹp.

Trong cuộc họp báo chiều 7/6 giờ Hà Nội, Ronaldo tỏ ra thoải mái, thường xuyên cười khi trả lời các câu hỏi. Thậm chí, anh còn thường xuyên nói đùa với các phóng viên. Câu hỏi liên quan tới Argentina, được một phóng viên Argentina đặt ra. Khi người này giới thiệu, Ronaldo cười rồi nói: "Argentina à". Phóng viên trả lời: "Vì anh có vợ là người Argentina. Và khi nói về Argentina, tôi cũng muốn nhắc tới Messi". Ronaldo đáp lại: "Không liên quan lắm. Nhưng anh cứ hỏi đi". Sau câu hỏi đó, Ronaldo nói: "Có thể lắm chứ", rồi cười phá lên và ra dấu rằng anh chỉ đùa vui.

Xuân Bình (theo Marca)