Messi thăng hoa và nghịch lý ở MLS

Lionel Messi vẫn tỏa sáng rực rỡ ở đoạn cuối sự nghiệp, nhưng sự hiện diện và những màn trình diễn của anh vẫn chưa thể giúp giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) trở thành tâm điểm tại Mỹ.

Thông tin Messi - người vừa cam kết gắn bó với Inter Miami thêm ba năm - vừa hoàn thành mùa giải cá nhân hay nhất lịch sử MLS có thể không quá bất ngờ. Ở độ tuổi xế chiều sự nghiệp, siêu sao Argentina, trong màu áo hồng phấn, vẫn đủ sức để tạo nên những đoạn "highlight" với triệu lượt xem trên mạng xã hội. Anh còn được gán thêm một biệt danh mới "Braceman" (người hùng cú đúp), vì Messi rất nhiều lần ghi hai bàn mỗi trận.

Messi nhận Giày Vàng cho giải Vua phá lưới MLS 2025 hôm 25/10.

Dù bỏ lỡ một phần tư mùa giải, Messi vẫn giành Giày Vàng cho vị trí Vua phá lưới và đồng dẫn đầu về số kiến tạo của giai đoạn regular hai miền MLS 2025. Anh còn phá kỷ lục của giải đấu về số bàn thắng không tính các quả phạt đền, cũng như số bàn tham gia trực tiếp (ghi bàn và kiến tạo).

Theo chỉ số "goals added" (đo lường tổng số đóng góp của một cầu thủ cả trong tấn công lẫn phòng ngự lên kỳ vọng ghi bàn của đội nhà) từ American Soccer Analysis, giá trị Messi mang lại gấp đôi cầu thủ xếp thứ hai trong danh sách là Denis Bouanga và vượt xa mùa giải xuất sắc nhất trước đó của Carlos Vela năm 2019.

Nhưng với những "fan cuồng" của MLS, mùa giải chói sáng của Messi dường như bị đánh giá thấp một cách kỳ lạ. Chỉ cách đây một tháng, vẫn có những tranh cãi rằng Anders Dreyer của San Diego hay Evander của Cincinnati mới xứng đáng nhận giải thưởng MVP dành cho Cầu thủ hay nhất mùa.

Theo nhận định từ cây bút chuyên phân tích về bóng đá Mỹ John Muller, CĐV của các đội đối thủ có lý do để không hào hứng trước mùa giải hay nhất lịch sử MLS của Messi. Sau cảm giác phấn khích được chứng kiến tận mắt Messi chơi bóng, còn lại chỉ là cảm giác miễn cưỡng thừa nhận về tài năng của anh và cả bất mãn vì sự cân bằng của giải đấu đã bị siêu sao 38 tuổi phá hỏng. "Miami đã chi hơn gấp đôi quỹ lương trung bình để tập hợp dàn cựu sao Barca gồm Messi" là lập luận phổ biến với fan các đội khác.

Những nhà tổ chức giải đấu từng dự đoán "Messi sẽ mở ra một cơn sốt" và World Cup hè năm sau sẽ góp phần "tăng gấp đôi lượng người hâm mộ MLS trong 2026, rồi lại tăng gấp đôi, gấp đôi nữa". Nhưng đang có nhiều bằng chứng cho thấy người hâm mộ thể thao Mỹ trung bình không xem Messi như cánh cửa dẫn lối vào MLS như kỳ vọng.

Thực tế, lượng khán giả trung bình của giai đoạn chính quy ("regular season" - để phân biệt với giai đoạn diễn ra MLS Cup sau đó) đã giảm 5,5% so với cùng kỳ. MLS tiếp tục thua xa các giải đấu hàng đầu châu Âu trong cơn sốt bóng đá tại Mỹ. Hôm 23/10, MLS tự hào công bố tổng lượng khán giả xem tất cả trận đấu mỗi tuần tăng 29%, nhưng thống kê này chỉ đến từ các hợp đồng phát trực tuyến và truyền hình quốc tế được ký kết giữa mùa 2024 và 2025.

Tìm kiếm trên Google về Messi tại Mỹ vẫn thua xa Cristiano Ronaldo, người đang chơi ở Saudi Arabia, và thậm chí còn bị vượt mặt bởi nữ ngôi sao bóng rổ WNBA Caitlin Clark hè vừa qua – người đã chen chân vào câu chuyện thể thao Mỹ theo cách mà MLS chỉ dám mơ tới.

Hàng triệu người xem highlight của Inter Miami vì Messi và nhấp vào tên anh trên các tiêu đề. Nhưng để "chuyển đổi" lượng người xem này thành những khán giả của MLS là một thử thách.

Ủy viên MLS Don Garber đưa ra con số mơ hồ rằng lượng khán giả tăng "gần 50% so với năm ngoái", nhưng thừa nhận "chưa đạt kỳ vọng". Dù hợp đồng của Messi được cho là có phần chia doanh thu từ gói MLS Season Pass trên nền tảng Apple, giải đấu vừa thông báo sẽ miễn phí các trận playoff cho tất cả người dùng Apple TV - dấu hiệu cho thấy mô hình này chưa thành công.

Hy vọng của MLS biến Messi thành hiện tượng văn hóa đại chúng toàn diện phủ khắp nước Mỹ hiện chưa có dấu hiệu khởi sắc nào. Hai series phim về bóng đá Ted Lasso và Welcome to Wrexham đã đưa môn thể thao vua vào dòng chảy giải trí chính thống, với số lượng đánh giá trên IMDb lần lượt là 418.000 và 24.000. Nhưng loạt phim tài liệu bóng bẩy Messi Meets America của Apple năm 2023 chỉ có vỏn vẹn 458 lượt đánh giá.

Vấn đề cốt lõi, theo phân tích của John Muller, là sự kết hợp giữa Messi với Miami lẫn MLS thiếu đi một câu chuyện thực sự kịch tính. Nhà phân tích này viết: "Messi hiển nhiên sẽ thống trị MLS. Khi anh thành công, người ta bảo rằng là vì anh chơi ở một giải đấu mà thế giới vẫn coi – dù có phần bất công – là giải dưỡng già'. Đến khi anh và dàn cựu binh Barca trải qua mùa giải chật vật, với việc Miami chỉ đứng thứ ba ở bảng đấu miền Đông năm nay, người ta liền lập luận: Mong chờ gì nữa? Họ gần như đã nghỉ hưu rồi còn gì?".

Messi ghi 29 bàn, giành Vua phá lưới MLS 2025 Messi ghi 29 bàn, giành Vua phá lưới MLS 2025.

Muller kết luận: "Không có một tuyến truyện nào đủ sức cuốn hút trí tưởng tượng người xem lẫn khán giả. Ở đây chỉ có những thước phim highlight hàng tuần về các pha lập công siêu phàm, dường như nằm ngoài bất kỳ bối cảnh ganh đua thực tế, ngay cả đối với chính những người hâm mộ giải đấu".

Dẫu vậy, vòng playoff tranh MLS Cup có thể sẽ mang đến một bức tranh tươi sáng hơn cho những nhà tổ chức giải. Người Mỹ vốn yêu thích các giải đấu loại trực tiếp, và đỉnh cao gần nhất mà Messi chinh phục thị trường thể thao lớn nhất thế giới vẫn là những tuần lễ giàu cảm xúc của năm 2023, khi Miami vô địch Leagues Cup, dù giải đấu không quá ý nghĩa. Hoặc có thể Messi sẽ quay ngược dòng thời gian tại World Cup mùa hè tới, để nhắc nhở tất cả rằng mỗi phút anh còn trên sân vẫn là một "chương trình nhất định phải xem".

Hoàng Thông (theo Guardian)