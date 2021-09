Messi thân thiện với fan nhí Brazil

BrazilTiền đạo Lionel Messi vui vẻ chụp ảnh với một CĐV Brazil 12 tuổi, người bị nhóm bảo vệ ngăn lại khi cố tiếp cận thần tượng.

* Brazil - Argentina: 2h thứ Hai 6/9, giờ Hà Nội.

Bé 12 tuổi vượt qua hàng rào an ninh xin chụp ảnh cùng Messi Khoảnh khắc Rogerio trèo qua hàng rào và chạy né các nhân viên an ninh để tiếp cận Messi.

Cậu bé Rogerio vùng chạy tới vị trí của Messi ngay khi anh bước xuống khỏi xe bus chở đội tuyển Argentina dừng trước cửa khách sạn tại Sao Paulo tối 4/9. Các nhân viên an ninh lập tức can thiệp, giữ cậu bé, không cho tiếp cận Messi. Nhưng chứng kiến sự việc, siêu sao người Argentina tiến tới hỏi thăm và đồng ý chụp ảnh kỷ niệm với Rogerio.

"Cháu phải trèo qua hàng rào, và mọi thứ phải được thực hiện nhanh chóng", Rogerio kể lại với kênh truyền hình Argentina TyC Sports sau khi chụp ảnh cùng Messi.

CĐV nhí này cũng đăng tải tấm ảnh lên Instagram và viết: "Tôi thoát vòng vây an ninh như cách Messi đi bóng, và đã hoàn thành ước mơ lớn nhất của cuộc đời mình".

Bức ảnh selfie với Messi được Rogerio chia sẻ trên Instagram.

Hành động của Messi được các CĐV quanh đó vỗ tay tán thưởng. Nhờ sự can thiệp của đội ngũ an ninh, Messi có thể đi thẳng vào khách sạn và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, ngôi sao Argentina không phớt lờ, yêu cầu các nhân viên an ninh thả Rogerio rồi tặng cho fan nhí món quà đặc biệt.

"Messi chỉ mất vài giây, nhưng có thể giúp fan nhí vui vẻ và nói về khoảnh khắc đặc biệt này trong suốt phần đời còn lại", tờ GiveMeSport bình luận.

Messi vừa trải qua khoảnh khắc đáng sợ nhất trong sự nghiệp, khi nhận cú đạp đầy tính triệt hạ từ hậu vệ Luis Martinez, trong trận Argentina thắng Venezuela 3-1 hôm 21/9. Ngôi sao 34 tuổi may mắn không gãy chân nhưng phải trải qua hơn bốn phút chăm sóc y tế, rồi trở lại đá tới cuối trận.

Messi suýt gãy chân trong trận thắng của Argentina Pha bóng ghê rợn của Martinez với Messi.

Truyền thông Argentina phẫn nộ với pha vào bóng này của Martinez. TyC Sports gọi tình huống này là "cú đá đáng bị khép tội hình sự", và yêu cầu bỏ tù hậu vệ Venezuela. Tờ Ole thì viết: "Cú vào bóng kinh khủng này có thể khiến Messi hỏng chân".

HLV Lionel Scaloni hôm 4/9 xác nhận Messi đã được kiểm tra kỹ càng tình trạng chân trái và đủ thể lực ra sân trận gặp Brazil tối nay. Ông nói: "Messi vẫn ổn. Cậu ấy hiện đạt thể trạng tốt, có thể được xác nhận 100% trước buổi tập cuối chiều nay. Tôi đã có ý tưởng về cách sắp xếp đội hình, và có thể tạo ra một số thay đổi so với trận gặp Venezuela".

Hồng Duy (theo TyC Sports)