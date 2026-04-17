Messi mua một CLB ở Tây Ban Nha

Lionel Messi lần đầu sở hữu một đội bóng tại châu Âu khi mua lại Cornella, đội bóng đang thi đấu ở hạng Năm Tây Ban Nha, mở ra bước đi mới trong sự nghiệp ngoài sân cỏ.

Ngày 17/4, CLB Cornella thông báo Messi đã hoàn tất việc mua lại đội bóng, chính thức trở thành ông chủ mới của đại diện vùng Baix Llobregat.

Trong thông cáo, Cornella cho biết sự xuất hiện của Messi "đánh dấu chương mới trong lịch sử CLB", với mục tiêu thúc đẩy cả thành tích thể thao lẫn phát triển tổ chức. Dự án sẽ tập trung vào tầm nhìn dài hạn, kết hợp tham vọng, tính bền vững và mối liên kết với cộng đồng địa phương.

Thương vụ được xem là bước đi củng cố mối liên hệ lâu dài giữa Messi với Barcelona và Catalonia, nơi anh từng gắn bó trong màu áo Barca. Cornella cho biết sự hiện diện của Messi thể hiện cam kết phát triển thể thao và đào tạo tài năng trẻ tại địa phương.

Trước Cornella, Messi đã tham gia sở hữu đội bóng Uruguay Deportivo LSM cùng người đồng đội lâu năm Luis Suarez.

Lionel Messi phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Mỹ tại Kaseya Center ngày 3/11/2025. Ảnh: Reuters

Được thành lập năm 1951, Cornella là một trong những CLB giàu truyền thống của bóng đá Catalonia, nổi bật nhờ hệ thống đào tạo trẻ. Từ đây, nhiều cầu thủ đã vươn lên đỉnh cao bóng đá chuyên nghiệp như thủ môn David Raya, hậu vệ Jordi Alba - đồng đội cũ của Messi tại Barca và Inter Miami, Gerard Martín, Javi Puado, Keita Balde, Aitor Ruibal và Ilie Sanchez.

Các cầu thủ này, cùng nhiều cái tên khác, được xem là minh chứng cho hiệu quả của mô hình đào tạo trẻ mà Cornellà theo đuổi trong nhiều thập kỷ. Hiện CLB vẫn duy trì hệ thống đội trẻ thi đấu ở các cấp độ cao nhất tại Tây Ban Nha.

Cam kết với bóng đá trẻ cũng là một trong những trọng tâm trong các hoạt động ngoài sân cỏ của Messi. Tháng 12/2025, anh tổ chức giải Messi Cup lần đầu tại Miami, quy tụ nhiều CLB lớn như Inter Milan, River Plate, Atletico, Chelsea, Man City và Barca.

Trước Messi, nhiều ngôi sao bóng đá cũng "lấn sân" đầu tư bóng đá. Năm 2023, N'Golo Kante mua và trở thành Chủ tịch CLB hạng ba Bỉ, Royal Excelsior Virton. Năm 2024, thông qua Quỹ Coalition Capital, Kylian Mbappe mua 80% cổ phần CLB Caen tại giải Ligue 2 Pháp. Năm 2025, Luka Modric mua cổ phần Swansea City - CLB đang chơi tại giải hạng Nhất Anh, còn Vinicius cùng các đối tác mua phần lớn cổ phần của Alverca, CLB đang thi đấu ở giải hạng hai Bồ Đào Nha.

Hồng Duy (theo ESPN)