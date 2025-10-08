Alba theo chân Busquets, giải nghệ cuối năm nay

MỹHậu vệ trái huyền thoại của Tây Ban Nha và Barca, Jordi Alba tuyên bố sẽ treo giày sau khi cùng Inter Miami kết thúc mùa giải MLS 2025, khép lại hơn 20 năm thi đấu đỉnh cao.

"Đã đến lúc khép lại một chương quan trọng trong cuộc đời", Alba chia sẻ trong đoạn video đăng trên trang cá nhân hôm 7/10. "Tôi rời đi với sự bình yên và hạnh phúc, bởi tôi đã cống hiến tất cả đam mê của mình cho bóng đá. Giờ là lúc mở ra một hành trình mới với tâm thế trọn vẹn".

Quyết định gây bất ngờ bởi chỉ vài tháng trước, Alba đã ký gia hạn hợp đồng với đội bóng Mỹ đến năm 2027. Cách đây ít tuần, tiền vệ Sergio Busquets cũng tuyên bố giải nghệ cuối mùa này.

Jordi Alba, Luis Suarez, Lionel Messi và Sergio Busquets (từ trái sang) mừng danh hiệu Supporters’ Shield của MLS 2024. Ảnh: Inter Miami

Alba lần lượt khoác áo Cornella, Gimnastic, Valencia trước khi khoác áo Barca giai đoạn 2012-2023. Tại sân Camp Nou, anh trở thành một trong những hậu vệ trái hay nhất thế hệ, góp công đem lại cho Barca 6 La Liga, 5 Cup Nhà vua, 4 Siêu Cup Tây Ban Nha, một Champions League, một Siêu Cup châu Âu và một FIFA Club World Cup.

Với tuyển Tây Ban Nha, Alba dự ba kỳ Euro và ba World Cup. Thành công lớn nhất của anh trên đấu trường quốc tế là chức vô địch Euro 2012. Trong trận chung kết thắng Italy 4-0, Alba góp một bàn.

Hè 2023, Alba chịu thiệt về lương để tái hợp Lionel Messi tại Inter Miami. Anh nhanh chóng hòa nhập, góp công lớn giúp đội bóng giành Leagues Cup 2023 và Supporters’ Shield 2024 - hai danh hiệu đầu tiên trong lịch sử CLB.

Jorge Mas, đồng sở hữu Inter Miami, nói: "Alba không chỉ mang lại đẳng cấp và kinh nghiệm mà còn là tấm gương chuyên nghiệp cho toàn đội. Cậu ấy sẽ mãi là một phần trong gia đình Inter Miami".

Inter Miami còn hai trận tại MLS, gặp Atlanta United ngày 11/10 và Nashville ngày 18/11, rồi bước vào giai đoạn play-off. Mỗi mùa MLS có hai danh hiệu. Supporters' Shield được trao cho đội đứng đầu giai đoạn tính điểm, còn MLS Cup được trao cho đội thắng giai đoạn play-off gồm 8 đội đứng đầu diễn ra từ tháng 12.

Inter Miami dự kiến tuyển mộ Sergio Reguilon, cựu cầu thủ Real Madrid và Tottenham, để thay thế Alba. Dù đã đạt thỏa thuận cá nhân, Reguilon sẽ chỉ đủ điều kiện thi đấu từ mùa giải 2026 do hạn chót đăng ký đội hình MLS đã trôi qua.

Lionel Messi và Luis Suarez mừng bàn trong trận Inter Miami thắng New York Red Bulls trên sân Lockhart, Fort Lauderdale, Florida, Mỹ ngày 3/5. Ảnh: AS

Theo quy định của MLS, mỗi đội chỉ được đăng ký tối đa ba cầu thủ thuộc diện "Designated Player" - những người có mức lương vượt trần quy định của giải. Với việc Busquets và Alba đồng loạt giải nghệ, Inter Miami sẽ có hai suất trống từ năm 2026.

Theo The New York Times, Rodrigo De Paul - người đang thi đấu cho Inter Miami theo dạng cho mượn - sẽ được kích hoạt điều khoản mua đứt từ mùa 2026. Tiền vệ Argentina sẽ chính thức trở thành một trong ba "Designated Player" của đội bóng, tiếp tục đồng hành cùng đồng đội thân thiết Messi.

Với một suất còn lại, Inter Miami có thể hướng tới việc tăng cường hàng công. Câu hỏi lớn lúc này là liệu Luis Suarez có tiếp tục thi đấu hay không. Tiền đạo người Uruguay đã chơi ấn tượng kể từ khi sang Mỹ, nhưng tuổi tác và thể lực có thể khiến anh cân nhắc chia tay sau mùa 2025.

Nếu Suarez rời đi, đội bóng của David Beckham sẽ có cơ hội chiêu mộ một trung phong hoặc cầu thủ chạy cánh ở đẳng cấp cao, người có thể tạo nên mối liên kết ăn ý với Messi trong giai đoạn cuối sự nghiệp của huyền thoại Argentina.

Hồng Duy tổng hợp