Messi lần đầu là Vua phá lưới vòng loại Nam Mỹ

Tiền đạo Lionel Messi khép lại vòng loại World Cup 2026 - khu vực Nam Mỹ với một kỷ lục cá nhân, lần đầu giành giải thưởng Vua phá lưới đấu trường này.

Siêu sao 38 tuổi ghi 8 bàn cho Argentina, hơn một bàn so với Luis Diaz (Colombia) và Miguel Terceros (Bolivia).

Trước lượt trận cuối, Diaz đã có cơ hội vượt Messi nhưng không thể ghi bàn dù Colombia thắng Venezuela 6-0. Trong khi, Terceros kịp vươn lên nhóm nhì với quả phạt đền quyết định giúp Bolivia hạ Brazil 1-0. Chung cuộc, Messi vẫn giữ chắc giải thưởng nhỏ nhưng ý nghĩa ở vòng loại Nam Mỹ.

Messi tâng bóng ghi bàn thắng mở tỷ số khi Argentina đánh bại Venezuela ở vòng loại World Cup 2026 trên sân Monumental, Buenos Aires, Argentina tối 4/9/2025. Ảnh: Clarin

Messi đã dự 6 vòng loại World Cup trong sự nghiệp, lần đầu ở kỳ 2006. Khi đó, anh không ghi bàn trong ba trận góp mặt. Từ đó, Messi đều đặn lập công, với 4 bàn tại World Cup 2010, 10 bàn kỳ 2014, 7 bàn kỳ 2018 và 7 bàn cho 2022. Nhưng phải đến vòng loại cuối cùng trong sự nghiệp, thủ quân Argentina mới đứng đầu danh sách phá lưới.

"Messi đã quá quen xô đổ kỷ lục, nhưng giải thưởng này đến giờ mới hoàn tất", báo Argentina Clarin bình luận. "Anh giờ có thể nói rằng bản thân cũng từng là vua phá lưới vòng loại, bên cạnh những danh hiệu tập thể và cá nhân đồ sộ khác".

Ở những vòng loại trước đó, giải thưởng lần lượt thuộc về Ronaldo (10 bàn, kỳ 2006), Humberto Suazo (10, 2010), Luis Suarez (11, 2014), Edinson Cavani (10, 2018) và Marcelo Moreno (10, 2022).

Vòng loại Nam Mỹ lần này có 183 bàn sau 90 trận, trung bình 2,03 bàn mỗi trận. Messi góp tới 8 bàn trong 12 trận, chiếm hơn 20% số bàn của Argentina, dù chỉ chơi 67% số trận tối đa.

Messi cũng giữ kỷ lục ghi bàn ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ với 36 bàn, dù thành tích toàn cầu đang do Cristiano Ronaldo và Carlos Ruiz (Guatemala) chia sẻ với 39 bàn.

Dĩ nhiên giải thưởng hay kỷ lục này không thể sánh được bộ sưu tập đồ sộ của Messi trong sự nghiệp, với 8 Quả Bóng Vàng, 8 giải Cầu thủ hay nhất FIFA, 6 Giày vàng châu Âu, 6 lần làm Vua phá lưới Champions League, hay hai Quả Bóng Vàng World Cup.

Hoàng An (theo Clarin)