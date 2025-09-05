Messi: 'Hợp lý nhất là tôi không dự World Cup 2026'

Trả lời sau khi chơi trận chính thức cuối cùng cấp đội tuyển ở Argentina, siêu sao 38 tuổi Lionel Messi không dám khẳng định sẽ thi đấu ở vòng chung kết World Cup 2026.

"Tôi đã nói từ sau World Cup 2022 rằng điều hợp lý nhất là tôi sẽ không dự giải năm 2026 vì tuổi tác", Messi nói với Ole sau khi ghi cú đúp vào lưới Venezuela ngày 4/9. "Tôi khó tưởng tượng bản thân còn chơi bóng đỉnh cao ở tuổi 39. Nhưng rồi chúng ta đã ở đây. Tôi háo hức, khao khát, nhưng như tôi vẫn luôn nói, chỉ hướng tới từng ngày, từng trận".

Messi mừng bàn thắng trong trận Argentina hạ Venezuela trên sân Momumental, thành phố Buenos Aires, Argentina, lượt áp chót vòng loại khu vực Nam Mỹ, World Cup 2026 tối 4/9/2025. Ảnh: Ole

Messi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, góp công lớn giúp Argentina vô địch World Cup 2022, bên cạnh Siêu Cup Liên lục địa 2022, Copa America 2021, 2024. Ở cấp CLB, anh giành bốn Champions League, 10 La Liga và hai Ligue 1, cùng kỷ lục 8 Quả Bóng Vàng và 6 chiếc Giày Vàng châu Âu.

Những năm gần đây, Messi xa dần bóng đá đỉnh cao châu Âu, nhưng vẫn thi đấu nổi bật, có nhiều đóng góp lớn cho Inter Miami tại Mỹ. Vì vậy, người hâm mộ vẫn tin anh sẽ tham dự World Cup 2026 - giải đấu đồng tổ chức ở Canada, Mỹ và Mexico từ 11/6 đến 19/7/2026.

Nhưng thủ quân của Argentina thừa nhận chấn thương và mật độ thi đấu dày đặc gần đây khiến anh phải lắng nghe cơ thể nhiều hơn. "Năm nay tôi trải qua nhiều trận liên tiếp, nhiều thời gian căng thẳng", anh nói thêm. "Giờ tôi cảm thấy ổn khi đã ra sân ba trận liền, nhưng điều quan trọng là cảm giác cơ thể mỗi ngày. Tôi cần trung thực với chính mình".

Messi cũng xác nhận không chơi trận cuối cùng ở vòng loại gặp chủ nhà Ecuador vào ngày 9/9. Anh và đồng đội trước đó đã sớm giành vé trực tiếp đến vòng chung kết World Cup với tư cách đội tuyển đứng đầu khu vực Nam Mỹ. "Khi cảm thấy khỏe mạnh, tôi tận hưởng bóng đá. Nhưng nếu không ổn, tôi sẽ rất khó chịu và thà không ra sân còn hơn", Messi nói.

Bàn thắng đầu tiên của Messi trong trận gặp Venezuela Pha bấm bóng ghi bàn của Messi trong trận gặp Venezuela.

Dù không còn tốc độ như xưa, cựu tiền đạo Barca vẫn đặc biệt nguy hiểm ở khả năng dứt điểm, sút phạt hay tạo cơ hội. Trong trận thắng Venezuela 3-0, anh lập cú đúp và tạo ra bốn cơ hội cho đồng đội.

Messi cho biết anh rất tự hào vì ghi hai bàn trước sự cổ vũ của vợ con tại quê hương. Anh đã rời Argentina từ khi 13 tuổi, sau đó chủ yếu sống ở Tây Ban Nha, Pháp và giờ là Mỹ. "Được chia sẻ niềm vui với vợ con ở đây là điều đặc biệt. Gia đình tôi luôn muốn trải nghiệm cảm giác này, và hôm nay thật trọn vẹn", anh nói.

Hướng đến tương lai, Messi nhấn mạnh rằng anh không muốn tự tạo áp lực hay hứa hẹn điều bản thân chưa chắc chắn. Chỉ còn chín tháng là đến World Cup 2026, nhưng đó là quãng đường dài, đặc biệt với cầu thủ 38 tuổi. "Tôi cần kết thúc mùa giải với Inter Miami, hy vọng vô địch MLS, rồi chuẩn bị thật tốt cho mùa giải 2026", thủ quân Argentina nói thêm. "Khi đó, tôi mới tính tiếp".

Hoàng An (theo Ole)