Messi giúp Inter Miami thắng ngược

MỹĐội trưởng Lionel Messi ghi bàn đá phạt trong trận Inter Miami thắng ngược chủ nhà New York City 3-2 tại MLS.

Hai đội đá đôi công cởi mở và tạo màn rượt đuổi mãn nhãn tại sân Yankee hôm 22/3. Gonzalo Lujan giúp Inter Miami mở tỷ số, rồi Nicolas Fernandez và Agustin Ojeda liên tiếp lập công cho New York City.

Trong bối cảnh Inter Miami gặp khó, Messi tỏa sáng. Phút 61, từ pha đá phạt ở cự ly khoảng 25 mét, ngôi sao người Argentina dứt điểm đập hàng rào đổi hướng, khiến thủ thành New York City không kịp trở tay. Đây là bàn thứ 901 trong sự nghiệp Messi. Trước đó, anh cán mốc 900 bàn trong trận hòa Nashville 1-1 ở lượt về vòng 1/8 CONCACAF Champions Cup hôm 18/3.

Phút 73, Messi suýt ghi cú đúp sau bứt tốc đến sát vòng cấm rồi cứa lòng chân trái sạt cột. Nhưng Inter Miami không phải tiếc nuối quá lâu, khi trung vệ Micael tỏa sáng với pha đánh đầu chéo góc ấn định chiến thắng 3-2 ở pha tấn công ngay sau đó.

Sau trận, HLV Javier Mascherano cho biết Messi sẽ không được cho nghỉ trong giai đoạn nước rút trước thềm World Cup 2026, vì Inter Miami cần anh để đạt mục tiêu đề ra. "Chúng tôi luôn cố gắng chăm sóc cậu ấy tốt nhất có thể. Nhưng Messi là mẫu cầu thủ cảm thấy thoải mái nhất khi được ra sân thi đấu, và điều đó cũng tốt cho thể trạng của cậu ấy", ông nói.

HLV 41 tuổi cho biết Messi sẽ lên tuyển Argentina ngay sau trận đấu, và ban huấn luyện sẽ theo dõi tình trạng thể lực của anh theo từng ngày khi trở lại. "Rõ ràng Messi là nhân tố sống còn nếu chúng tôi muốn đạt mục tiêu. Thẳng thắn mà nói, thiếu cậu ấy, điều đó gần như là không thể", ông nói.

Lionel Messi nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận. Ảnh: Inter Miami

Dù thừa nhận Messi đang bước vào giai đoạn cuối trước kỳ World Cup, Mascherano nhấn mạnh mọi quyết định liên quan đến việc sử dụng siêu sao 38 tuổi đều dựa trên sự trao đổi liên tục giữa đôi bên, nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất.

Sau khi bị Nashville SC loại khỏi CONCACAF Champions Cup, Inter Miami chỉ còn thi đấu tại MLS trong giai đoạn trước World Cup. Theo Mascherano, lịch thi đấu sắp tới không quá dày, chủ yếu mỗi tuần một trận, tạo điều kiện để Messi duy trì phong độ.

Hiện Messi vẫn chưa xác nhận có dự World Cup 2026 hay không, khi nhiều lần nhấn mạnh sẽ quyết định dựa trên tình trạng thể lực trước giải đấu diễn ra tại Bắc Mỹ vào mùa hè. Nhưng anh vẫn được triệu tập trong đợt tập trung tới, khi Argentina lần lượt đá giao hữu với Mauritania (27/3) và Zambia (31/3).



Trước đó, Argentina dự kiến đá trận trận tranh Siêu Cup Liên lục địa với Tây Ban Nha tại Qatar trong tháng 3, nhưng kế hoạch bị hủy do xung đột trong khu vực. Các bên gồm LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) và LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã nỗ lực tìm phương án thay thế, song chưa đạt được thỏa thuận.

Hồng Duy