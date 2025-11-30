Messi kiến tạo nhiều nhất lịch sử

MỹGóp công giúp Inter Miami vô địch miền Đông MLS Cup, tiền đạo 38 tuổi Lionel Messi trở thành cầu thủ kiến tạo nhiều nhất lịch sử bóng đá.

Trong trận chung kết thắng New York City 5-1 trên sân Chase tối 29/11, Messi chuyền cho Mateo Silvetti ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1. Qua đó, anh đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ kiến tạo nhiều nhất: 405 lần. Ferenc Puskas, huyền thoại của Real và tuyển Hungary, lùi xuống thứ hai với 404 lần - cột mốc được ông thiết lập từ năm 1966, còn "Vua bóng đá" Pele xếp thứ ba được 369 lần.

Hành trình lập kỷ lục của Messi trải qua 1136 trận chính thức ở cấp CLB và ĐTQG. Hiện, anh còn độc chiếm kỷ lục kiến tạo ở cấp ĐTQG với 61 lần, nhiều hơn hai so với thành tích của người đứng ngay sau - tiền đạo Brazil Neymar.

Messi (đứng giữa) cùng đồng đội mừng chức vô địch miền đông MLS Cup sau trận thắng New York City 5-1 tối 29/11. Ảnh: AFP

Do đăng quang ở cấp vùng miền, chức vô địch lần này của Messi không được FIFA công nhận. Tuy nhiên, anh vẫn nắm kỷ lục danh hiệu chính thức ở con số 47. Dani Alves, đồng đội cũ tại Barca, đứng thứ hai với 43, còn cựu tiền vệ người Ai Cập Hossam Ashour xếp thứ ba được 39 danh hiệu.

Ngày 6/12, nếu thắng Vancouver Whitecaps trong trận chung kết hai miền MLS Cup, Messi sẽ gia tăng vị trí cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử. Ngoài ra, nếu ghi hai bàn trong trận đấu đó, anh sẽ cân bằng thành tích lập công trong các trận play-off ở một mùa MLS Cup do Carlos Ruiz của Los Angeles Galaxy nắm giữ từ mùa 2002 với 8 bàn.

Điều này hoàn toàn khả thi, xét trên phong độ của Messi hiện tại. Tính từ đầu năm 2025, anh đã ghi 46 bàn trên mọi đấu trường, với 29 bàn trong đó giúp anh đoạt Vua phá lưới mùa giải chính quy của MLS. Trong 11 trận gần nhất, M10 trực tiếp tham gia vào 24 bàn, gồm cả ghi bàn và kiến tạo.

Còn nếu tính riêng giai đoạn play-off Cup MLS, Messi đã có 13 lần góp công trực tiếp trong mùa 2025, bỏ xa kỷ lục cũ của Ante Razov (10 bàn và kiến tạo).

Trước mùa này, Messi đã giành hai danh hiệu chính thức cùng Inter Miami là Leagues Cup 2023 và Supporters' Shield 2024 (đội có điểm số cao nhất trong cả hai miền ở mùa giải chính) với điểm số kỷ lục là 74.

10 cầu thủ kiến tạo nhiều nhất lịch sử bóng đá: Lionel Messi (405), Ferenc Puskas (404), Pele (369), Johan Cruyff (358), Thomas Muller (352), Luis Suarez (317), Kevin De Bruyne (316), Angel Di Maria (313), Cristiano Ronaldo (304), Luis Figo (283).

Thanh Quý (theo Tribuna)