Báo Brazil: 'FIFA xé luật để Messi đoạt The Best'

Truyền thông Argentina, Brazil cũng như thế giới đều cho rằng siêu sao 36 tuổi Lionel Messi khó có cửa đoạt giải The Best lần thứ hai liên tiếp.

Trang báo lớn nhất Brazil Universo Online phản ứng mạnh mẽ hơn cả với việc Messi vào Top 3 của The Best 2023 dù FIFA không tính thành tích World Cup 2022 vào giải thưởng kỳ này. Báo giật tít "FIFA xé luật, và Messi có thể đoạt hai giải The Best cho một kỳ World Cup".

Messi nhận giải The Best 2022 của FIFA tại thành phố Paris, Pháp ngày 27/2/2023. Ảnh: Reuters

Universo Online (UOL) có tới hơn 466 triệu lượt truy cập trong tháng 11/2023, và là báo lớn nhất Nam Mỹ, theo SimilarWeb. Trong câu đầu bài viết, tác giả Rafael Reis đặt câu hỏi: "Messi đã làm được những gì trong giai đoạn từ 19/12/2022 đến 20/8/2023 để được vào Top 3?".

"Messi vô địch Ligue 1 trong giai đoạn này nhưng đó chẳng khác nào nghĩa vụ với PSG", Reis viết. "Anh còn giành Leagues Cup cùng Inter Miami, và tỏa sáng ở vài trận đấu khác ở Bắc Mỹ. Nói cách khác, không có gì biện minh cho việc Messi vào Top 3 The Best. Không cần là thiên tài cũng nhận ra anh được đề cử lần này là nhờ thành tích tại World Cup 2022".

The Best của FIFA là giải thưởng cá nhân danh giá thứ hai trong giới túc cầu, sau Quả Bóng Vàng. Thông thường giải được trao dựa theo thành tích năm dương lịch. Nhưng FIFA thay đổi cách tính thành tích theo mùa giải, từ kỳ trước. The Best 2022 tính thành tích trong 18 tháng, tính tới thời điểm hết World Cup 2022. Còn The Best 2023 tính trong tám tháng, và điểm này khiến Reis cho rằng FIFA đã xé luật.

Tác giả cho rằng cả Messi lẫn Kylian Mbappe đều không xứng đáng vào Top 3 kỳ này, nếu không tính màn trình diễn ở World Cup. "Champions League mới là giải quan trọng nhất trong giai đoạn trên, và hai ngôi sao này không thể đưa PSG qua vòng 1/8", báo viết thêm, và cho rằng Rodri, Vinicius Junior, Victor Osimhen hay Lautaro Martinez còn xứng đáng vào Top 3 hơn hai ngôi sao này.

"Chiến thắng cho Erling Haaland sẽ là kết quả duy nhất có thể xoa dịu phần nào nỗi hổ thẹn của FIFA, nếu họ không muốn biến The Best thành trò cười", Reis kết bài.

Haaland ghi bàn cho Man City vào lưới Chelsea trong trận ở Ngoại hạng Anh trên sân Stamford Bridge, thành phố London, ngày 12/11/2023. Ảnh: Reuters

Trang báo lớn thứ hai Argentina La Nacion cũng cho rằng Messi không phải ứng viên sáng giá giành giải The Best năm nay, bởi họ nhận định Haaland xứng đáng hơn. Tiền đạo 23 tuổi đã đoạt cú ăn ba cùng Man City, phá kỷ lục ghi bàn Ngoại hạng Anh và giành Giày Vàng châu Âu.

Truyền thông Pháp, Hà Lan hay Tây Đào Nha cũng bất ngờ khi Messi vào Top 3. Báo Hà Lan Voetbal International cho rằng thủ quân Argentina là cái tên bất ngờ nhất Top 3, khi anh mới ghi một bàn qua sáu trận tại MLS. Báo Pháp Foot Mercato bất ngờ khi tiền vệ Rodri không được đề cử, và bình luận rằng CĐV Man City sẽ tranh cãi khi thấy Messi có tên trong danh sách. Trong khi, tờ báo Tây Ban Nha như Diario Sport tin tưởng Haaland sẽ lần đầu được vinh danh.

Hội đồng bình chọn The Best kỳ này gồm bốn nhóm, là HLV, thủ quân các đội tuyển quốc gia, nhà báo từ các liên đoàn thành viên và độc giả bình chọn trực tuyến. Bốn nhóm này sẽ có trọng số tương đương là 25%, trong đó ba nhóm đầu sẽ được công khai kết quả phiếu sau lễ trao giải.

Lễ trao giải The Best 2023 diễn ra tại London tối 15/1/2024.

Hoàng An