Messi cùng Puskas trở thành 'Vua kiến tạo' trong bóng đá

Với hat-trick kiến tạo khi Inter Miami hạ Cincinnati 4-0 ngày 23/11, Lionel Messi san bằng kỷ lục mà huyền thoại Ferenc Puskas độc chiếm 59 năm qua.

Chiến thắng đậm đưa Inter Miami vào chung kết miền Đông vòng play-off MLS, đồng thời giúp cá nhân Messi chạm thêm một cột mốc lịch sử.

Theo hãng thống kê Opta, với ba lần dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn trước Cincinatti, Messi đã có 404 pha kiến tạo từ đầu sự nghiệp. Nhờ đó, anh bắt kịp kỷ lục kiến tạo trong bóng đá do huyền thoại Hungary Ferenc Puskas giữ từ năm 1966.

Puskás (1927-2006) được xem là một trong những cầu thủ tấn công hay nhất thế kỷ 20. Trong 23 năm thi đấu đỉnh cao từ 1943 đến 1966 cho Real Madrid, tuyển Hungary và Tây Ban Nha, ngoài 404 pha kiến tạo, ông còn ghi 746 bàn. Puskás từng cùng Real đoạt ba Cup C1, 5 lần vô địch La Liga, và được FIFA vinh danh bằng cách đặt tên giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất năm theo tên ông.

Bên cạnh kỷ lục kiến tạo đồng sở hữu với Puskas, Messi hiện độc chiếm kỷ lục kiến tạo ở cấp ĐTQG với 61 pha, nhiều hơn 2 so với thành tích của người xếp sau - tiền đạo Brazil Neymar.

Messi (áo hồng) đi bóng trong trận Inter Miami thắng Cincinatti 4-0 ngày 23/11. Ảnh: AP

404 kiến tạo của Messi có được qua 1135 trận đấu chính thức ở cấp CLB và ĐTQG. Với bàn mới nhất vào lưới Cincinnati, anh chỉ còn cách cột mốc 900 bàn thắng trong sự nghiệp 4 pha lập công - thống kê lão tướng này có thể đạt được ngay tại MLS mùa này.

Với 404 kiến tạo và 896 bàn hiện có, chủ nhân 8 Quả Bóng Vàng còn trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đạt mốc 1.300 bàn cộng kiến tạo.

So với Messi, Cristiano Ronaldo - người ghi bàn từ cú xe đạp chổng ngược cho Al-Nassr trong cùng ngày 23/11 - hiện còn kém 87 lần tham gia trực tiếp vào các bàn thắng. Tiền đạo Bồ Đào Nha đang có 954 bàn thắng và 259 kiến tạo, tức 1213 lần góp công trực tiếp vào các bàn thắng. Ronaldo mất 1298 trận để đạt con số đó, trong khi Messi cần 1135 lần ra sân.

Trước mắt Messi và các đồng đội Inter Miami là trận chung kết MLS Cup bảng miền Đông diễn ra vào ngày 29/11. Nếu vô địch miền Đông, họ sẽ bước vào trận chung kết tổng để tranh chức vô địch cả mùa với đội vô địch miền Tây vào ngày 6/12.

Messi ghi bàn, lập hattrick kiến tạo Messi ghi bàn và lập hattrick vào lưới Cincinatti.

Tính từ đầu năm 2025, Messi đang có 46 bàn thắng trên mọi đấu trường, với 29 trong đó giúp anh đoạt Vua phá lưới mùa giải chính quy của MLS. Riêng 10 trận gần nhất, Messi trực tiếp tham gia vào 23 bàn, gồm cả ghi bàn và kiến tạo.

Trong lịch sử các trận play-off MLS Cup, Carlos Ruiz của Los Angeles Galaxy mùa 2002 đang giữ kỷ lục với 8 bàn. Riêng mùa này, Messi đã ghi 6 bàn ở play-off và anh còn ít nhất một trận hoặc tối đa hai trận để tiếp tục ghi danh vào lịch sử.

Còn nếu gộp chung cả kiến tạo và ghi bàn ở play-off Cup MLS, Messi đã có 12 lần góp công trực tiếp mùa 2025, vượt qua kỷ lục cũ của Ante Razov (10 bàn và kiến tạo).

Hà Phương tổng hợp