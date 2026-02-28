Messi có thể gặp Tổng thống Trump

MỹLionel Messi và các đồng đội tại Inter Miami sẽ được mời tới thăm Nhà Trắng để gặp Tổng thống Donald Trump vào ngày 5/3, nhằm đánh dấu cột mốc đăng quang MLS Cup 2025.

Tờ báo uy tín nước Anh The Athletic dẫn nguồn tin giấu tên từ Nhà Trắng tiết lộ kế hoạch trên. Hiện tại, đại diện của Messi chưa phản hồi về việc liệu siêu sao người Argentina có góp mặt hay không. Tuy nhiên, chuyến đi đã được lên lịch trình cụ thể ngay trước trận đấu của Miami với D.C. United diễn ra vào ngày 7/3. Phía Miami cũng từ chối đưa ra bình luận về sự kiện này.

Nếu tham dự, đây sẽ là lần đầu tiên Messi đặt chân tới Nhà Trắng. Chủ nhân của 8 Quả Bóng Vàng từng được cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden mời tới nhận Huân chương Tự do Tổng thống vào tháng 1/2025, nhưng đã không thể góp mặt.

Lionel Messi nâng Cup MLS 2025, sau khi đánh bại Vancouver Whitecaps 3-1, ở chung kết trên sân Chase ngày 6/12/2025. Ảnh: Reuters

Hồi tháng 11 năm ngoái, Cristiano Ronaldo từng tham dự một bữa tiệc tối trang trọng tại Nhà Trắng, cùng ngày Tổng thống Trump tiếp đón Thái tử Arab Saudi Mohammed Bin Salman tại Phòng Bầu dục. Như vậy, chuyến thăm của Messi đồng nghĩa với việc Tổng thống Trump sẽ gặp gỡ cả hai siêu sao bóng đá được coi là hay nhất thế hệ trước thềm World Cup diễn ra vào mùa hè này do Mỹ đồng đăng cai cùng Canada và Mexico.

Việc các đội vô địch MLS Cup được mời tới Nhà Trắng là một truyền thống lâu đời của giới thể thao nhà nghề và đại học tại Mỹ. Columbus Crew là đội nhà nghề Mỹ (MLS) gần nhất thực hiện nghi thức này vào năm 2024. Đồng chủ sở hữu David Beckham của Miami cũng từng tới Nhà Trắng khi còn khoác áo LA Galaxy vào năm 2012, sau khi lên ngôi vô địch MLS Cup 2011.

Thông tin về chuyến thăm của Miami xuất hiện trong bối cảnh những tranh cãi sau chuyến thăm Washington đầu tuần này của đội tuyển hockey Mỹ vừa giành HC vàng Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026 vẫn chưa hạ nhiệt. Sự kiện đó đã dấy lên những nghi ngại về việc "chính trị hóa" chiến thắng tại Thế vận hội mùa Đông cũng như mối liên hệ giữa đội tuyển với ông Trump. Đồng thời, chuyến thăm của Miami cũng diễn ra ngay trước thềm một hội nghị về tương lai thể thao đại học dự kiến tổ chức vào ngày hôm sau, do chính vị Tổng thống 79 tuổi chủ trì.

Miami đã lên ngôi MLS Cup 2025 vào tháng 11 năm ngoái sau khi thắng Vancouver Whitecaps 3-1. Đây là danh hiệu MLS Cup đầu tiên của đội bóng áo hồng phấn kể từ khi gia nhập giải đấu vào năm 2020. Messi, hiện 38 tuổi, đã gia nhập CLB từ hè 2023 và đã gia hạn hợp đồng đến 2028.

Hà Phương tổng hợp