Messi cảnh báo Inter Miami về tham vọng MLS Cup

MỹĐội trưởng Lionel Messi cho biết Inter Miami rút ra nhiều bài học từ thất bại mùa 2024, nhưng cần cải thiện khả năng phòng ngự nếu muốn cạnh tranh vô địch MLS Cup mùa này.

"Giống năm ngoái, chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều", Messi nói trong buổi phỏng vấn phát trên Apple TV hôm 29/10. "Nhưng đúng là Inter Miami còn thiếu ổn định, đặc biệt ở khâu phòng ngự khi để thủng lưới quá nhiều bàn. Nếu thực sự muốn vô địch MLS Cup, chúng tôi phải làm tốt hơn ở khía cạnh này".

Lionel Messi nhận danh hiệu Chiếc giày vàng MLS trước trận Inter Miami thắng SC Nashville 3-1 ở lượt đầu vòng một MLS Cup tối 24/10. Ảnh: EPA

Mùa trước, Inter Miami bị loại từ vòng một MLS Cup. Họ thắng Atlanta United 2-1 ở trận đầu tiên, nhưng thua 1-2 và 2-3 trong hai trận tiếp theo. Mùa này, Inter Miami tiếp tục khởi đầu tốt khi thắng SC Nashville 3-1 ở vòng một.

Messi cho rằng đội bóng đã trưởng thành hơn và hiểu rõ giá trị của từng chi tiết nhỏ trong giai đoạn knock-out. "Chúng tôi biết đây là giải đấu rất khắc nghiệt", ngôi sao Argentina nhấn mạnh. "Các đội đều thận trọng và tận dụng mọi sai sót nhỏ. Nhưng toàn đội đã sẵn sàng chiến đấu để giành danh hiệu mà tất cả chúng tôi đều mong muốn".

Kể từ khi Messi gia nhập năm 2023, Inter Miami đã giành Leagues Cup đầu tiên trong lịch sử, vô địch Supporters’ Shield 2024 và lập kỷ lục điểm số cao nhất trong một mùa giải MLS. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể chạm tay vào MLS Cup - danh hiệu được xem là đỉnh cao của bóng đá Mỹ.

Mùa 2025, Inter Miami thi đấu ở nhiều mặt trận như CONCACAF Champions Cup, Leagues Cup và FIFA Club World Cup, nhưng đều trắng tay. Dù vậy, Messi cho rằng CLB vẫn trải qua một năm tích cực. "Chúng tôi không giành được danh hiệu nào, nhưng toàn đội đã có nhiều trải nghiệm quý giá. Giờ là lúc tập trung tối đa cho MLS Cup - cơ hội cuối cùng để khép lại mùa giải theo cách tốt nhất", tiền đạo 38 tuổi nói.

MLS 2025 vẫn giữ thể thức thi đấu tương tự hai mùa gần đây, chia làm hai giai đoạn, gồm giai đoạn tính điểm (regular season) và vòng play-off tranh chức vô địch (MLS Cup).

Ở giai đoạn đầu, 29 CLB được chia theo hai miền - Đông và Tây - thi đấu vòng tròn một lượt. Inter Miami được dự play-off khi cán đích thứ ba bảng miền Đông. Các đội sẽ đá ba trận ở vòng một (thắng hai trận sẽ đi tiếp), trước khi bước sang bán kết và chung kết miền dưới dạng loại trực tiếp một trận.

Trận chung kết MLS Cup, diễn ra ngày 6/12, là cuộc đối đầu giữa hai nhà vô địch miền Đông và miền Tây. Đội thắng không chỉ nhận danh hiệu danh giá nhất của bóng đá Mỹ mà còn giành suất dự CONCACAF Champions Cup mùa sau.

Hai lượt còn lại của vòng một, Inter Miami sẽ làm khách của SC Nashville ngày 1/11 rồi trở về sân nhà ngày 8/11.

Hồng Duy (theo ESPN)