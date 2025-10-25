Messi ghi 7 bàn trong ba trận

MỹLionel Messi lập cú đúp trong trận Inter Miami thắng SC Nashville 3-1 tối 24/10, để nối dài chuỗi bàn thắng ấn tượng.

Trong trận đầu tiên ở vòng một MLS Cup, Messi lập cú đúp ở phút 19 và 90+6, qua đó nâng thành tích ba trận gần nhất lên 7 bàn. Tiền đạo 38 tuổi bắt đầu chuỗi bàn bằng cú đúp trong trận thắng Atlanta United 4-0 ở vòng áp chót MLS giai đoạn đấu bảng, rồi lập hat-trick trong trận thắng SC Nashville 5-2 ở vòng cuối.

Trở lại trận đấu tối 24/10. Inter Miami tiếp tục chơi áp đảo trước đối thủ quen thuộc. Phút 19, Messi phát động tấn công mở tỷ số bằng đường chuyền sang cánh phải cho Luis Suarez. Sau đó, đội trưởng Inter Miami băng vào vòng cấm, đón quả tạt và đánh đầu hạ thủ môn Joe Willis.

Lionel Messi mừng bàn trong trận Inter Miami 3-1 SC Nashville ở trận đầu vòng một MLS Cup tối 24/10. Ảnh: AFP

Nashville kiểm soát bóng tốt hơn so với trận thua 2-5 hôm 18/10, nhưng vẫn không tránh khỏi thất bại. Phút 62, Messi tiếp tục phát động tấn công dẫn đến bàn nhân đôi cách biệt khi chuyền chồng cánh cho Ian Fray. Sau đó, hậu vệ phải của Inter Miami tạt cho Tadeo Allende đánh đầu lập công.

Bàn thứ ba đến với Inter Miami dễ hơn. Sau quả tạt của Jordi Alba ở phút 90+6, thủ môn Willis bắt bóng không dính, vô tình tạo cơ hội cho Messi sút nhẹ vào khung thành trống nâng tỷ số lên 3-0.

Nashville chỉ gỡ được một bàn ở phút 90+11, với pha sút phạt trực tiếp của Hany Mukhtar.

Inter Miami thắng trận đầu tiên, nhưng chưa giành được quyền vượt qua vòng một MLS Cup. Hai đội phải chơi ít nhất hai trận ở vòng này, và không thể dùng tổng tỷ số như bóng đá châu Âu. Nếu bất kỳ trận nào kết thúc với tỷ số hòa, hai đội phải đá luân lưu phân thắng bại. Nếu SC Nashville thắng trận lượt về ngày 1/11, hai đội sẽ phải đá trận thứ ba để định đoạt vé đi tiếp.

Mùa trước, Inter Miami bị loại ở vòng một MLS Cup. Họ thắng Atlanta United 2-1 ở trận đầu tiên, nhưng thua 1-2 và 2-3 trong hai trận tiếp theo. Từ các vòng sau, mỗi vòng chỉ chơi một trận.

Thanh Quý