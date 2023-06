Merz Aesthetics và Aesthetics And Health giới thiệu phương thức trị liệu da mới

Các chuyên gia cho biết, việc sử dụng các chất làm đầy trên cùng một tiến trình Ultherapy sẽ mang lại kết quả tối ưu cho người sử dụng.

Công ty Merz Aesthetics Việt Nam và Công ty TNHH Thiết bị Y tế Aesthetic and Health đã tổ chức hội thảo khoa học "See My Skin - Lift My Way". Tại đây, báo cáo viên hãng Merz Aesthetics đã giới thiệu về phương thức "See - Plan - Treat" mới trong việc sử dụng thiết bị Ultherapy; đồng thời, trình bày về sự kết hợp các chất làm đầy Belotero, Radiesse trong tiến trình Ultherapy để tạo ra kết quả tối ưu nhất. Sự kiện diễn ra tại Hà Nội và TP HCM, thu hút các bác sĩ và chuyên gia đầu ngành tham dự.

Hội thảo thu hút sự tham dự của các bác sĩ và chuyên gia. Ảnh: Aesthetic and Health

Trong hội thảo, BS Cheok Jia Rhong (Malaysia) (Bác sĩ Cheok Jia Rhong) và BS Irene Gaile Robredo Vitas (Phillipines) đã trình bày về cách tạo nên một tiến trình nâng cơ, trẻ hóa cho từng hình thái gương mặt của người châu Á. Qua đó, các bác sĩ thực hiện có thể sử dụng màn hình trực quan của thiết bị Ultherapy để tránh các mạch máu, xương hoặc dây thần kinh trong suốt tiến trình thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Theo hai báo cáo viên, đây là điểm khác biệt mà các thiết bị khác trên thị trường không thể hiện được.

Tiếp đó, PGS.TS.BS Lê Ngọc Diệp, BS CKI Tô Lan Phương và BS Lưu Tuấn Phong đã có buổi trò chuyện về kinh nghiệm ứng dụng sản phẩm Ultherapy nhiều năm tại phòng khám. Ngoài ra, các báo cáo viên của Việt Nam đã lồng ghép về cách thức kết hợp chất làm đầy Belotero và Radiesse hoặc Xeomin tùy thuộc vào gương mặt và nét thẩm mỹ trên gương mặt vào trong bài chia sẻ để giới thiệu đến với khách hàng tham dự

Ultherapy là công nghệ nâng cơ, xóa nhăn đầu tiên tích hợp màn hình siêu âm vào trong cùng một tiến trình. Ưu điểm này giúp người thực hiện quan sát được lớp SMAS (lớp cân cơ nông vùng mặt, nằm dưới lớp da) ở các độ sâu khác nhau trên các vùng khác nhau của gương mặt.

Thiết bị Ultherapy được trưng bày tại hội thảo. Ảnh: Aesthetic and Health

Ngoài ra, Ultherapy cũng sử dụng công nghệ sóng siêu âm cường độ cao (MFU-V) để tác động vào các độ sâu của lớp da từ 1,5 mm, 3 mm và 4,5 mm với từng mục đích khác nhau. Đồng thời, thiết bị cũng đảm bảo năng lượng luôn phát ra kiên định theo từng lần phát xung và nhiệt độ dưới da gây ra quang đông mô có thể lên đến 60-70 độ; giúp gây ra hiện tượng biến tính và hình thành collagen mới của cơ thể. Đây là sản phẩm nâng cơ đã được FDA (Mỹ) chứng nhận an toàn và hiệu quả sau khi thực hiện.

Theo Merz Aesthetics Việt Nam, người sử dụng liệu trình Ultherapy có thể cảm nhận sự thay đổi trên vùng da trị liệu chỉ sau một lần thực hiện. Kết quả trên gương mặt sẽ tiếp tục thay đổi từ 3-6 tháng sau đó và đạt được sự duy trì lên đến 2-3 năm tùy vào cơ địa và chế độ sinh hoạt.

Người sử dụng liệu trình có thể an tâm khi sử dụng Ultherapy nhờ màn hình siêu âm trực quan. Ảnh: Merz Aesthetics

Tập đoàn Merz Aesthetics là thương hiệu dược mỹ phẩm có trụ sở tại Frankfurt (Đức) với các chi nhánh đặt tại nhiều nước châu Âu, Mỹ, Canada, Mexico, Brazil và châu Á Thái Bình Dương. Ultherapy là một trong những thành tựu nổi bật của Merz, được sử dụng trên 71 quốc gia.

Aesthetic and Health là đơn vị phân phối độc quyền thiết bị Ultherapy tại Việt Nam. Công ty thành lập năm 2012 với vai trò là nhà phân phối các thiết bị thẩm mỹ và các chất làm đầy.

Thanh Minh