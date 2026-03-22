Merson: 'Cup Liên đoàn có thể định đoạt mục tiêu ăn bốn của Arsenal'

AnhCựu tiền vệ Paul Merson nhận định trận chung kết Cup Liên đoàn không chỉ mang ý nghĩa danh hiệu, mà còn có thể giúp Arsenal tin vào khả năng đoạt cả bốn danh hiệu mùa này và ảnh hưởng tới tương lai của HLV Pep Guardiola tại Man City.

Lần đầu tiên trong lịch sử Cup Liên đoàn, trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu giữa hai đội dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh, và kết quả trận đấu có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện mùa giải.

Arsenal còn nguyên cơ hội trên cả 4 đấu trường. Ngoài chung kết Cup Liên đoàn, họ đang hơn Man City 9 điểm ở Ngoại hạng Anh, sẽ gặp Sporting ở tứ kết Champions League và Southampton tại tứ kết Cup FA. Man City thì đã bị loại khỏi Champions League nhưng vẫn có thể hướng đến cú ăn ba giải quốc nội.

"Arsenal sẽ có động lực để hướng tới cú ăn 4, nếu thắng trận chung kết này. Với kết quả bốc thăm các giải, vị trí tại Ngoại hạng Anh và đội hình hiện tại, điều đó hoàn toàn có thể", Merson viết trên Sky Sports. Ông nhấn mạnh đây là trận đấu khó nhất cho Arsenal, khi phải đối đầu với một đội bóng giàu kinh nghiệm, từng nhiều lần đăng quang dưới trướng Guardiola tại Wembley.

Martin Zubimendi (trái) tranh chấp với Jeremy Doku trong trận Arsenal hòa Man City 1-1 ở Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 21/9/2025. Ảnh: Reuters

"Với tôi, Ngoại hạng Anh coi như đã được định đoạt", Merson cho biết. "Khoảng cách 9 điểm có nghĩa vị trí của Arsenal chỉ bị đe đọa nếu thua hai hoặc ba trận nữa. Gặp Sporting ở Champions League, họ có thể chơi tệ 30-40 phút vẫn có thể ổn. Kết quả bốc thăm Cup FA cũng thuận lợi khi đấu Southampton. Vì thế, trận chung kết này rất quan trọng".

Merson trưởng thành từ lò đào tạo Arsenal và thi đấu cho đội một giai đoạn 1985-1997, đoạt bảy danh hiệu. Cựu danh thủ người Anh nhớ lại cảm giác khi Arsenal đánh bại Liverpool 2-1 ở chung kết Cup Liên đoàn 1987.

"Đó là danh hiệu dưới thời George Graham, tạo đà giúp Arsenal thắng giải Ngoại hạng Anh, Cup FA, Cup Liên đoàn và Cup Winners' Cup sau này. Thất bại sẽ ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ. Nhưng nếu Arsenal thắng, thì các đội khác còn cơ hội gì nữa?", Merson bày tỏ.

Merson đánh giá đây cũng là trận đấu quan trọng với Guardiola - người còn hợp đồng với Man City đến hè 2027. Guardiola dẫn dắt Man City từ năm 2016, đoạt 18 danh hiệu, với đỉnh cao là cú ăn ba mùa 2022-2023. Nhưng nhà cầm quân người Tây Ban Nha chịu sức ép khi Man City sa sút hai mùa gần nhất. Theo truyền thông Anh, Guardiola và Man City chuẩn bị gặp nhau để bàn về việc tiếp tục hay chia tay sau mùa giải 2025-2026.

"Tôi không biết ông ấy đã quyết định tương lai chưa, nhưng trận này có thể ảnh hưởng lớn", Merson nhận định. "Nếu Man City bị đánh bại ở chung kết, trong bối cảnh các đội khác đang mạnh lên, có thể đây là thời điểm Guardiola cần cân nhắc rời đi. Nếu lật ngược tình thế để vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, đó sẽ là thành tích lớn nhất của ông ấy tại Man City, bởi họ không còn là đội bóng của 4 hay 5 năm trước".

Về nhân sự, Merson dự đoán Kepa Arrizabalaga tiếp tục bắt chính cho Arsenal, Viktor Gyokeres đá cặp cùng Bukayo Saka và Leandro Trossard trên hàng công, còn Kai Havertz có thể vào sân khoảng 15-20 phút cuối. Trong khi đó, Man City sẽ kiểm soát bóng nhiều, nhưng cách triển khai bóng nhanh và chuẩn xác là yếu tố then chốt để Erling Haaland phát huy hiệu quả.

Hồng Duy (theo Sky Sports)