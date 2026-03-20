Man City tính chuyện chia tay Guardiola

AnhBan lãnh đạo Man City và HLV Pep Guardiola chuẩn bị gặp nhau để bàn về việc tiếp tục hay chia tay sau mùa giải 2025-2026.

Theo truyền thông Anh, cuộc họp sẽ diễn ra trong thời gian ngắn sắp tới. Guardiola sẽ có một kỳ nghỉ để suy ngẫm và cân nhắc các lựa chọn. Nếu quyết định ra đi ngay sau mùa giải 2025-2026, ông sẽ chấm dứt hợp đồng sớm một năm.

Guardiola ôm mặt thất vọng trong trận Man City thua Real 1-2 ở lượt về vòng 1/8 Champions League tối 17/3. Ảnh: EP

Cuộc khủng hoảng trên sân cỏ là lý do dẫn đến khả năng Guardiola ra đi. Ở Ngoại hạng Anh, Man City kém 9 điểm so với Arsenal, trong khi mùa giải còn 8 vòng. Còn ở Champions League, họ nhận thất bại tổng 1-5 trước Real ở vòng 1/8. Thầy trò Guardiola sẽ gặp Arsenal ở chung kết Cup Liên đoàn ngày 22/3 và Liverpool tại tứ kết Cup FA ngày 4/4. Nhưng ngay cả khi giành hai chiếc cúp quốc nội này, họ vẫn khó cứu vãn mùa giải.

Guardiola dẫn dắt Man City từ hè 2016. Ông đem lại 17 danh hiệu trong 8 mùa đầu, gồm 6 Ngoại hạng Anh. Đỉnh cao nhất là cú ăn ba mùa 2022-2023.

Nhưng sau đó, đội bóng của Guardiola bỗng đánh mất thói quen chiến thắng. Mùa trước, ông chỉ giành Siêu Cup Anh, trong khi thua toàn diện trên các đấu trường còn lại: về thứ ba Ngoại hạng Anh, thua Crystal Palace 0-1 trong trận chung kết Cup FA, Tottenham 1-2 ở vòng bốn Cup Liên đoàn, Real 3-6 ở vòng play-off Champions League, và Al Hilal 3-4 ở vòng 1/8 FIFA Club World Cup.

Guardiola đang sở hữu 40 danh hiệu với sự nghiệp HLV. Ông là nhà cầm quân giàu thành tích thứ hai ở cấp CLB, chỉ kém Alex Ferguson với 49 danh hiệu. Man City là CLB mà HLV người Tây Ban Nha làm việc lâu nhất, với 10 mùa giải. Trước đó, ông cộng tác bốn mùa tại Barca (một mùa với đội B) và ba mùa tại Bayern.

Sau trận thua Real hôm giữa tuần, khi được hỏi về kế hoạch cá nhân, Guardiola không đưa ra câu trả lời cụ thể mà nhấn mạnh triển vọng của đội bóng ở mùa tới. "Ồ, ai cũng muốn tôi bị sa thải đúng không?! Trời ơi!" ông nói. "Một ngày nào đó tôi sẽ đến đây và nói 'tạm biệt', nhưng hiện tại tôi vẫn còn hợp đồng một năm. Tương lai sẽ tươi sáng và mùa sau chúng tôi sẽ trở lại".

Thanh Quý (theo Daily Mail)