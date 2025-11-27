Merson: 'Arsenal khiến cả châu Âu phải dè chừng'

AnhTheo cựu danh thủ Paul Merson, trận Arsenal thắng Bayern 3-1 ở Champions League là tuyên bố lớn, đủ khiến các đội bóng khắp châu Âu phải dè chừng.

Trên sân Emirates hôm 26/11, Arsenal kiểm soát bóng ít hơn (45%), nhưng kiểm soát cuộc chơi và nhiều lúc lấn lướt. "Pháo thủ" dứt điểm 14 lần với 8 trúng đích - so với 6 và 2 của Bayern, và ghi ba bàn nhờ công Jurrien Timber, Noni Madueke, Gabriel Martinelli.

Trên Sky Sports, Paul Merson, cựu tiền vệ từng khoác áo Arsenal giai đoạn 1985-1997, xem đây là chiến thắng đậm tính biểu tượng, đặc biệt trong bối cảnh Arsenal là đội duy nhất toàn thắng qua năm lượt đầu Champions League. "Pháo thủ" cũng nối dài chuỗi 16 trận bất bại trên mọi đấu trường, đồng thời dẫn đầu cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League.

"Đó là một tuyên bố lớn từ Arsenal", Merson bình luận. "Kết quả này lan khắp châu Âu. Ai cũng sẽ nhìn vào và phải thốt lên 'Wow', nhất là khi xét đến những gì Bayern làm với Arsenal trước đây".

Gabriel Martinelli vượt qua thủ môn Manuel Neuer rồi ghi bàn ấn định tỷ số, trong trận Arsenal thắng Bayern 3-1 trên sân Emirates, London, Anh ngày 26/11/2025. Ảnh: The Guardian

Theo Merson, Bayern mùa này vẫn là đội bóng thổi bay mọi đối thủ. Ông nhấn mạnh Bundesliga có thể không căng thẳng như Ngoại hạng Anh, nhưng Bayern luôn là tập thể giàu kinh nghiệm và bản lĩnh ở sân chơi châu lục. "Arsenal đã chơi xuất sắc. Hiệp một đôi bên giằng co, nhưng sang hiệp hai Arsenal nghiền nát đối thủ", danh thủ người Anh nhận xét.

Merson cũng đánh giá cao chiều sâu đội hình của Arsenal, khi các cầu thủ vào sân thay người như Noni Madueke và Gabriel Martinelli đều ghi bàn. Martin Odegaard cũng tái xuất và giúp HLV Mikel Arteta có thêm lựa chọn chất lượng.

Nhưng theo Merson, cầu thủ quan trọng nhất của Arsenal lúc này là Declan Rice - người được bình chọn là hay nhất trận. "Madueke, Martinelli, Calafiori, Odegaard và Ben White đều có thể đá chính ở hầu hết các đội bóng khác", ông nói. "Nhưng với Arsenal, họ không thể mất Rice. Cậu ấy ngày càng hay hơn. Rice chạy nhiều đến mức Bayern kiệt sức".

Sau khi vượt qua Tottenham và Bayern, Arsenal tiếp tục đối mặt thử thách lớn khi hành quân tới sân Chelsea ở vòng 13 Ngoại hạng Anh ngày 30/10. Đây là trận đấu giữa đội dẫn đầu và nhì bảng.

Merson cho rằng nếu Arsenal thắng, cuộc đua vô địch coi như ngã ngũ. Cựu danh thủ 57 tuổi nói: "Hãy chuẩn bị cho Chủ nhật. Chelsea - Arsenal là trận đấu cực lớn. Nếu Arsenal thắng, tôi nghĩ coi như kết thúc. Họ sẽ không bị bắt kịp và sẽ cuốn phăng mọi đối thủ".

Declan Rice nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận thắng Bayern Declan Rice nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận.

Cựu danh thủ Arsenal khác, Martin Keown cũng dành lời khen đặc biệt cho Declan Rice sau màn trình diễn trong trận thắng Bayern. "Tôi đứng bật dậy ở hiệp hai. Rice có pha xoạc bóng ngay trước khu kỹ thuật, rồi Calafiori băng xuống biên trái, chuyền vào quá hay", ông bình luận trên TNT Sports.

Cựu trung vệ người Anh nhấn mạnh Arsenal đã tăng tốc đúng thời điểm, với những điều chỉnh nhân sự hợp lý. "Hai cầu thủ vào sân ghi dấu ấn, quyết định thay người rất đúng lúc", Keown nói. "Arsenal lên số mạnh mẽ và tạo ra dấu ấn lớn với màn trình diễn này. Tottenham cuối tuần qua, Bayern đêm nay, cả hai đều bị Arsenal quần cho tới kiệt sức. Giờ họ mới hiểu Arsenal là ứng viên thật sự ở Champions League mùa này".

Hồng Duy (theo Sky Sports, Metro, talkSPORT)