GLC EQ chạy điện mới lớn hơn bản ICE, lưới tản nhiệt lắp đèn nền với 942 điểm ảnh, nội thất với màn hình liền mạch 39,1 inch.

Hãng xe sang Đức Mercedes ra mắt GLC EV thế hệ mới cho thị trường toàn cầu trước thềm triển lãm ôtô Munich 2025 tại quê nhà. Mẫu SUV điện mới sẽ gia nhập đội hình Mercedes vào nửa đầu năm 2026 và kế nhiệm EQC.

GLC EV thế hệ mới với công nghệ EQ có hình dáng quen thuộc của GLC động cơ đốt trong hiện tại, nhưng sở hữu cản trước và sau hoàn toàn mới. Điểm nhấn nằm ở lưới tản nhiệt trang bị đèn nền 942 điểm ảnh. Đèn pha mới tích hợp đèn ban ngày LED hình ngôi sao - thiết kế đặc trưng sau này của Mercedes. Đèn hậu LED mới với hình ngôi sao tương tự đèn ban ngày và cánh gió sau hai mảnh.

Nội thất GLC EV 2026 tràn ngập công nghệ cho kỷ nguyên điện. Nổi bật là màn hình MBUX Hyperscreen liền mạch mới, kích thước 39,1 inch, trải dài toàn bộ chiều rộng bảng điều khiển. Hệ thống đèn viền nội thất mới, tích hợp vào cửa sổ trời, kiểu trần sao của Rolls-Royce. Hai bên màn hình lớn là cửa gió điều hòa hình tròn phong cách mới và bên dưới với hai cửa gió hình chữ nhật. Khu yên ngựa trung tâm có hai khay đựng cốc và hai khay sạc không dây, tạo nên một thiết kế tối giản chuẩn Mercedes.

Chiều dài trục cơ sở của GLC 2026 là 2.972 mm, dài hơn 80 mm so với bản động cơ đốt trong, giúp tăng không gian để chân và khoảng không trên đầu cho cả hai hàng ghế. Khoang hành lý có dung tích 570 lít và khoang hành lý trước 128 lít.

Tất cả các bản GLC EV đều dùng chung bộ pin 94 kWh. Bản cao cấp nhất GLC 400 MATIC có công suất 483 mã lực với hai môtơ điện và bốn phiên bản khác ra mắt trong thời gian tới, theo chia sẻ từ hãng xe Đức.

Phạm vi hoạt động chưa công bố nhưng Mercedes cho biết GLC EV với công nghệ EQ Tech có thể di chuyển quãng đường 713 km chỉ với một lần sạc theo chuẩn WLTP. Nhờ bộ pin thế hệ mới, GLC EV hỗ trợ sạc nhanh DC lên đến 330 kW, có thể tăng thêm 300 km chỉ với 10 phút sạc.

Khách hàng có thể đặt mua GLC EV với hệ thống treo khí nén Airmatic giống S-class, trang bị hệ thống lái bánh sau và hệ thống treo điều khiển thích ứng. Hệ thống phanh tái tạo năng lượng cải tiến với 4 mức độ phục hồi khác nhau, với mức cài đặt cao nhất cung cấp công suất tái tạo lên đến 300 kW.

Mercedes GLC EV thế hệ mới bán ra nhiều thị trường và giá công bố trong nửa đầu năm 2026. Triển lãm ôtô Munich (Munich Motor Show 2025) diễn ra tại Đức từ ngày 8/9.

Minh Vũ