Mercedes C-class L 2021 - chiếc Maybach 'mini'

Trung QuốcHãng xe Đức giới thiệu phiên bản trục cơ sở kéo dài của C-class tại triển lãm ôtô Thượng Hải.

Ngoài trục cơ sở dài, C-class L còn ra mắt thiết kế lưới tản nhiệt mới với phong cách cổ điển. Mẫu sedan hạng sang sản xuất bởi Beijing Benz, công ty liên doanh giữa BAIC Motor và Daimler, phát triển dựa trên nền tảng W206 C-class thế hệ thứ 5, ra mắt hồi tháng 2.

Mercedes C-class L phiên bản mới ra mắt tại triển lãm ôtô Thượng Hải. Ảnh: Autohome

So với tiêu chuẩn, C-class L có chiều dài cơ sở dài hơn 89 mm ở mức 2.954 mm, đồng thời dài hơn 34 mm so với mẫu V205 thế hệ trước. Chiều dài tổng thể cũng tăng lên 4.882 mm, dài hơn 131 mm so với W206 tiêu chuẩn.

Để phân biệt với C-class tiêu chuẩn, C-class L thiết kế cửa sau lớn hơn nhờ tăng kích thước, cột C gắn chữ L. Xe bán ra hai phiên bản. Bản AMG với lưới tản nhiệt mạ crôm, cản sau hình cánh chữ A. Trong khi bản còn lại gợi nhớ đến Exclusive Line với lưới tản nhiệt nhiều thanh ngang, nắp ca-pô loại bỏ bớt đường gân và thêm bảo logo ngôi sao ba cánh cổ điển.

Nội thất giữ nguyên như bản tiêu chuẩn với phong cách thừa hưởng từ S-class mới. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, ba lỗ thông gió đặt trên màn hình giải trí 11,9 inch kiểu dọc, kèm hệ điều hành MBUX.

Hàng ghế thứ hai không gian rộng rãi hơn nhờ kéo dài trục cơ sở. Hành khách không chỉ có thêm chỗ để chân, ghế thiết kế lại, gối tựa đầu mới êm hơn, Mercedes chia sẻ. Bệ tỳ tay lớn hơn, khoang chứa đồ rộng rãi hơn, tích hợp thêm cổng sạc USB, khay đựng cốc tiện lợi hơn. Ngoài ra, hãng xe Đức còn tinh chỉnh cách âm cho không gian nội thất yên tĩnh hơn.

Theo Autohome, C-class L 2021 trang bị tùy chọn 3 bản động cơ. Gồm bản 4 xi-lanh tăng áp, dung tích 1,5 lít công suất 168 mã lực, bản 1.5 tăng áp kết hợp công nghệ hybrid nhẹ 48 V công suất 201 mã lực và bản động cơ 2.0 tăng áp công suất 201 mã lực. Cả ba đều sử dụng hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic, tùy chọn dẫn động 4 bánh 4Matic.

C-class L gia nhập dòng xe trục cơ sở dài, nơi khách hàng Trung Quốc ưa chuộng, bên cạnh những A-class L, E-class L.

Minh Vũ