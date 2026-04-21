Mercedes C-class Electric ra mắt thế giới

Mẫu xe gầm thấp hạng sang thế hệ mới thuần điện, lắp pin 94,5 kWh phạm vi hoạt động 759 km, bán ra từ 2027.

Dòng xe điện của Mercedes đa dạng, từ CLA đến G-class, nhưng một phân khúc chưa khai thác là sedan cỡ nhỏ. Và C-class Electric mới ra đời để lấp vào chỗ trống đó.

C-class Electric không sử dụng tên gọi "EQ" như trên các dòng lớn hơn như EQE hay EQS, nhưng dù có tên gọi C-class - mẫu xe điện mới này không có điểm chung nào với bản động cơ đốt trong.

C-class Electric sẽ phải đối mặt với đối thủ quen thuộc, nổi bật nhất là BMW i3, hứa hẹn cạnh tranh mạnh mẽ về phạm vi hoạt động và khả năng sạc. Ngoài ra còn có Hyundai Ioniq 6 và Lexus ES điện sắp ra mắt, cùng Audi A4 e-tron (dự kiến ra mắt trong vài năm tới), theo AutoExpress.

Tân binh C-class Electric phát triển trên nền tảng MB.EA, đây là mẫu xe thứ hai của hãng xe sang Đức sau GLC Electric. Mercedes tuyên bố, C-class Electric là chiếc C-class thể thao nhất từ trước đến nay.

C-class Electric lắp gói pin 94,5 kWh cung cấp năng lượng cho hai môtơ điện, phạm vi hoạt động 759 km ở phiên bản C 400. Trong khi đó, đối thủ i3 trang bị môtơ điện tương tự nhưng có phạm vi hoạt động xa hơn lên tới 899 km nhờ pin 112 kWh lớn hơn.

Nhờ sử dụng kiến trúc 800V, C-class Electric hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 330 kW. Hãng tuyên bố, chỉ với 10 phút sạc chiếc sedan hạng sang có thể di chuyển thêm 318 km.

Hai môtơ điện của C-class Electric sản sinh tổng công suất 482 mã lực, giống như GLC Electric, nhờ đó xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4,1 giây. Xe sử dụng hộp số tự động hai cấp mới, trong đó cấp số đầu giúp tăng tốc, còn cấp số thứ hai thiết kế để truyền lực ở tốc độ cao, đồng thời tập trung vào tiết kiệm năng lượng.

Hệ thống treo trên C-class Electric thiên về sự thoải mái và mềm mại, với treo trước bốn liên kết và treo sau đa liên kết. Ngoài ra, khách hàng thêm lựa chọn treo khí nén Airmatic và hệ thống đánh lái bánh sau. Hệ thống đánh lái bánh sau với góc lái 4,5 độ, nhỏ hơn EQS với 10 độ, giúp C-class Electric có bán kính vòng quay 11,2 m. Ở tốc độ cao, bánh sau sẽ quay cùng chiều với bánh trước 2,5 độ để tăng độ ổn định.

Ngoại hình C-class Electric tương tự người anh em GLC, với 1.050 đèn LED nhỏ bên trong lưới tản nhiệt và đèn pha biểu tượng ngôi sao ba cánh khắc chìm bên trong. Cụm đèn hậu LED cũng tương tự. Tổng thể thiết kế của C-class Electric mang kiểu dáng coupe.

Trục cơ sở của bản chạy điện dài hơn 97 mm so với C-class động cơ đốt trong, giúp không gian nội thất rộng rãi hơn cho hàng ghế trước và ghế sau. Chiều cao tương tự S-class và trang bị cửa sổ trời toàn cảnh tiêu chuẩn bằng kính. Dung tích khoang hành lý 470 lít, nhiều hơn 15 lít so với bản máy xăng và thêm khoang hành lý trước 101 lít, giống GLC Electric.

Nội thất C-class Electric ngập tràn công nghệ. Nổi bật với ba màn hình lớn ở bảng điều khiển. Xe có hai tùy chọn hệ thống MBUX: Hyperscreen hoặc Superscreen. Trong đó, Hyperscreen là màn hình đơn trải dài toàn bộ bảng táp-lô, Superscreen có ba màn hình riêng đặt liền mạch.

Trần xe trang trí với 162 ngôi sao mà hãng xe Đức gọi là Sky Control. Ngoài ra, mẫu sedan điện cũng có hệ thống điều hòa tự động mới, với công nghệ làm ấm hoặc làm mát nhanh gấp đôi so với các bản sử dụng động cơ đốt trong. Hệ thống âm thanh Burmester.

Theo kế hoạch, Mercedes C-class Electric ra mắt đầu tiên ở Mỹ và bán ra vào nửa đầu năm 2027.

Minh Vũ