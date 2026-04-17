Mercedes C-class Electric lộ thiết kế nội thất

Hãng xe sang Đức Mercedes hé lộ thiết kế nội thất của C-class Electric mới trước khi ra mắt toàn cầu. Giống SUV điện GLC mới, C-class Electric có khoang nội thất với màn hình 39,1 inch toàn bộ chiều rộng của bảng điều khiển tùy phiên bản.

C-class điện có hai tùy chọn hệ thống MBUX: Hyperscreen hoặc Superscreen. Trong đó, Hyperscreen là màn hình đơn trải dài toàn bộ bảng táp-lô, Superscreen có ba màn hình riêng đặt liền mạch.

Nội thất C-class Electric có ghế thiết kế mới, cửa sổ trời toàn cảnh phủ đầy sao mà hãng gọi là Sky Control, cho đến gói nội thất đơn giản. Ngoài ra, mẫu sedan điện cũng có hệ thống điều hòa tự động mới, với công nghệ làm ấm hoặc làm mát nhanh gấp đôi so với các bản sử dụng động cơ đốt trong.

Bên dưới là cụm điều khiển trung tâm với thiết kế mới và đơn giản hơn. Xe trang bị hai khay sạc điện thoại không dây, nút điều khiển vật lý và cửa gió điều hòa phát sáng, giống GLC mới.

Bên cạnh nội thất, C-class Electric 2026 đi kèm công nghệ sạc và pin mới nhất của thương hiệu. Nhiều khả năng, C-class điện mới sử dụng kiến trúc điện 800 V giống GLC EV. Thông số chi tiết và giá công bố gần thời điểm bán ra.

Đối thủ của C-class Electric là BMW i3 thế hệ mới - xe có phạm vi hoạt động 600 km, kèm hai môtơ điện tổng công suất 463 mã lực.

Minh Vũ