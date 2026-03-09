BMW i3 - sedan điện thế hệ mới sắp ra mắt

Xe sang gầm thấp thuần điện đầu tiên do BMW thiết kế từ đầu và được bán trên toàn thế giới.

Hãng xe sang Đức BMW hé lộ i3 thế hệ mới cho thị trường toàn cầu. Đây cũng làm mẫu xe điện phát triển từ đầu, không giống dòng Series 3 điện tại Trung Quốc hay i4 nhưng lại là phiên bản điện của dòng Series 4 Gran Coupe.

Xe điện BMW i3 lộ diện. Ảnh: BMW

Từ hình ảnh hé lộ cho thấy i3 thuần điện có cụm đèn LED mới, viền lưới tản nhiệt phát sáng và dải LED bao quanh cụm đèn pha. i3 mới phát triển dựa trên kiến trúc Neue Klasse của BMW, một nền tảng xe điện hoàn toàn mới, pha trộn những nét cổ điển của hãng với chủ nghĩa tối giản.

Theo Carscoops, nội thất i3 sẽ giới thiệu giao diện Panoramic iDrive mới của BMW. Thay vì cụm đồng hồ truyền thống, thông tin được chiếu trải dài trên phần dưới của kính chắn gió, mặc dù cũng có một màn hình cảm ứng trung tâm. BMW cho biết mục tiêu là giữ các dữ liệu quan trọng gần hơn với người lái đồng thời giảm bớt sự lộn xộn của cabin.

Bên cạnh những bức ảnh, BMW tiết lộ một số chi tiết về i3 mới, có tên mã NA0 và dự kiến đi vào sản xuất vào cuối năm 2026. Khi ra mắt, mẫu xe gầm thấp chạy điện cung cấp dưới dạng i3 50 xDrive với hai môtơ điện, sản sinh công suất 469 mã lực, mô-men xoắn 645 Nm.

Bản cao cấp nhất của i3 sẽ sử dụng cùng loại pin NMC 108 kWh như iX3, theo Car Magazine. Vì i3 có thể nhẹ hơn và có tính khí động học hơn, nên dự kiến xe có phạm vi hoạt động vượt xa 805 km.

Giống như iX3, i3 mới xây dựng trên nền tảng 800V và có khả năng hỗ trợ sạc nhanh DC lên đến 400 kW, theo đó, i3 có thể sạc đầy pin dung lượng lớn từ 10-80% chỉ trong 21 phút.

Theo kế hoạch, BMW i3 mới ra mắt vào ngày 18/3.

Minh Vũ