Mẹo xử lý 5 mùi khó loại bỏ nhất trên quần áo

Hầu hết các vết bẩn đều có thể được xử lý dễ dàng nhưng mùi nước hoa, xăng dầu, khói thuốc, thức ăn... lại khó hết, khiến quần áo của bạn kém sạch sẽ.

Các chuyên gia mách cho bạn cách xử lý một số mùi khó trị trên quần áo.

Ảnh minh họa: The Spruce.

Mùi thức ăn

Mùi thức ăn vương trên quần áo đặc biệt khó chịu và rất khó làm sạch. Kể cả đã qua một chu trình giặt, sấy, nhiều chất liệu vải vẫn vương vấn mùi.

Để làm sạch quần áo vương mùi thức ăn, bạn cho quần áo vào máy giặt chức năng giặt nước nóng (nếu loại vải cho phép). Ngoài việc sử dụng xà phòng giặt có khả năng tẩy cao, bạn có thể tăng cường khả năng xử lý mùi hôi quần áo bằng cách thêm một cốc baking soda hoặc nửa cốc hàn the vào máy giặt.

Với đồ dày, khó đẩy mùi hoàn toàn nếu chỉ giặt máy, bạn nên ngâm quần áo trước hai giờ với dung dịch nước nóng và baking soda.

Mùi nước hoa

Đổ nước lạnh vào xô, chậu hay bồn rửa. Hòa một cốc muối nở, bốn cốc nước nóng. Cho quần áo vương mùi nước hoa vào và ngâm ít nhất trong bốn giờ, hoặc để qua đêm. Sau đó, bạn giặt theo chỉ dẫn thích hợp được ghi trên mác quần áo (có thể giặt máy, giặt tay... ) và phơi khô ở nơi thoáng khí.

Ngoài ra, với những loại vải không giặt được, bạn nên treo chúng ra nơi không gian thoáng khoảng một ngày. Bạn cũng có thể treo quần áo có mùi vào một ngăn hoặc một túi kín và đặt vào đó một hộp baking soda mở trong vài ngày. Baking soda sẽ hấp thụ hết mùi.

Mùi mồ hôi

Sơ mi, quần âu, đồ thể dục thể thao hay quần áo bảo hộ lao động thường thơm tho sau khi giặt là, tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi bạn mặc, đồ đã đầy mùi mồ hôi, đặc biệt nếu bạn làm việc ngoài trời hay vận động nhiều.

Trong trường hợp bạn đã giặt nhưng vẫn ám mùi mồ hôi, bạn nên hòa dung dịch gồm hai cốc baking soda và nước ấm, cho sơ mi vào ngâm ít nhất một đêm, rồi giặt sạch.

Ở những vùng bám nhiều mồ hôi như nách, lưng, cổ, bạn có thể pha dung dịch tỷ lệ 1:1 gồm giấm trắng và nước, sau đó dùng bàn chải lông mềm để cọ trước khi giặt.

Bạn cũng có thể dùng giấm trắng hòa nước ấm làm dung dịch ngâm quần áo, để khoảng 30 phút rồi xả dung dịch đó và giặt như bình thường.

Theo các chuyên gia giặt là, trong trường hợp giặt đồ tập nặng mùi mồ hôi, bạn có thể thêm một cốc muối nở hoặc giấm trắng vào nước giặt, mỗi lần bấm máy giặt. Những thứ này sẽ giúp trung hòa mùi và làm xà phòng giặt hoạt động hiệu quả hơn. Với những đồ tập này, đừng sấy khô, nên phơi sau khi giặt.

Mùi xăng xe

Trong trường hợp quần áo của bạn ám mùi xăng do bạn ở ngoài đường quá lâu hay chẳng may để xăng, dầu vương vào áo, nên xử lý chúng triệt để vì mùi này độc hại, ảnh hưởng sức khỏe và sự an toàn của bạn.

Trước khi cho áo vào giặt trong máy, bạn cần xử lý vết xăng dầu bám vào quần áo. Vì đó là vết bẩn gốc dầu, bạn có thể sử dụng chất tẩy enzym để loại bỏ. Dùng ngón tay thấm chất tẩy và thấm vào chỗ bẩn, để khoảng 15 phút trước khi giặt đồ. Ngoài ra, khi giặt, bạn nên chọn chức năng nước nóng để đẩy lùi hoàn toàn mùi xăng dầu vương trên quần áo.

Trong trường hợp áo có nhiều mùi xăng dầu, bạn nên ngâm đồ áo với dung dịch baking soda khoảng 4 giờ đồng hồ rồi giặt. Nếu mùi vẫn không hết, bạn có thể ngâm đồ với dung dịch ammoniac từ 2-3 giờ trước khi giặt.

Mùi băng phiến hay mùi mốc của quần áo để ở tủ lâu ngày

Mùi băng phiến thường sẽ không dễ dàng tan biến ngay trong những lần giặt đầu, nhất là khi quần áo để qua mùa. Ngoài việc sử dụng baking soda hay giấm trắng trong chu trình giặt, bạn nên treo để phơi đồ ngoài nắng cho đến khi quần áo khô hoàn toàn.

Thùy Linh (Theo The Spruce)